El hospital de Cangas del Narcea estrena servicio de Dermatología, que ya suma más de 300 consultas y 25 operaciones en sus primeros dos meses

Los vecinos del Suroccidente asturiano ya no tienen por qué cruzar la comarca ni viajar hasta Oviedo para pasar consulta con el dermatólogo o someterse a intervenciones menores en la piel. El Hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, ha creado la especialidad de Dermatología tras una inversión de 116.000 euros en equipamiento, logrando recortar drásticamente los tiempos de atención en la zona y ofreciendo un alivio directo a la población más mayor.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó este jueves las instalaciones del centro sanitario junto al especialista incorporado a la plaza, el doctor Álvaro Núñez Domínguez, para hacer balance del arranque de esta nueva prestación. Durante sus primeros dos meses de actividad, la consulta ha atendido a más de 300 pacientes y ha realizado 25 intervenciones quirúrgicas de carácter ambulatorio, abordando tanto patologías frecuentes como la psoriasis o la dermatitis atópica, como procesos oncológicos de la piel, entre los que se encuentran carcinomas y melanomas.

"Tenemos un dermatólogo en Cangas que se ha incorporado y que está mejorando la atención porque evitamos los desplazamientos que se estaban haciendo hasta ahora al HUCA, dando una mayor celeridad a todas las consultas", destaca Saavedra durante su visita. La consejera subraya la rapidez con la que se está dando respuesta a la demanda local, confirmando que la demora media para una primera cita en el centro cangués se sitúa actualmente en torno a los cinco días.

"Alivio" para los usuarios

La llegada del especialista ha sido recibida con alivio entre los usuarios del hospital de Cangas del Narcea, especialmente por el ahorro de viajes por carretera que supone para la población de más edad de la comarca. “Cuantas más cosas haya y sobre todo para nosotros, que somos mayores y nos desplazamos con menos facilidad, está estupendo”, valora Olvido Menéndez, vecina de Cangas, a la salida del centro sanitario.

La actividad del servicio se estructura con consultas presenciales los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde, reservando las mañanas de los jueves para el paso por quirófano. La plaza está integrada en la red asistencial en coordinación directa con el servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias, un modelo organizativo con el que el Principado busca fijar profesionales en los hospitales periféricos sin desconectarlos de los grandes complejos sanitarios.

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La agilidad del nuevo servicio no solo está evitando cientos de viajes a los enfermos de la comarca del Narcea, sino que está sirviendo para aligerar las esperas de la zona central de la región. El hospital cangués está rescatando a pacientes con citas pendientes en Oviedo procedentes de concejos limítrofes como Proaza, Somiedo, Teverga o Las Regueras.