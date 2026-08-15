Cangas del Narcea invierte casi 200.000 euros en mejorar el acceso de Berguño a El Pládano, que estaba muy deteriorado

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está invirtiendo casi 200.000 euros en la mejora del vial que comunica los núcleos de Berguño y El Pládano. Se trata de un vial de dos kilómetros que comunica estas localidades con el Corredor del Narcea (AS-15), a la altura de Cibuyo. "Con estas obras pretendemos evitar que el deterioro del vial siga avanzando, pues el principal problema que acusa es la falta de mantenimiento en el drenaje que ha ido erosionando el pavimento", señaló el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El proyecto, expone el Consistorio, contempla la limpieza de todo el trazado, poniendo especial atención a las actuaciones en las cunetas y los mecanismos de drenaje para garantizar así su pleno funcionamiento. Además, se ejecutarán tres entronques de hormigón y se rehabilitará la plaza principal en El Pládano. En el camino principal se recuperará el firme con un triple asfáltico. Por último, se sustituirán la señalización y los quitamiedos, así como las barandillas del puente al inicio del camino, en el entronque con el Corredor del Narcea.

"Con estas obras devolvemos la seguridad a los usuarios de esta vía, que llevan mucho tiempo soportando las consecuencias de casi una década de abandono del medio rural", añadió Menéndez, que aprovechó para recordar que "están en marcha las actuaciones en el vial que comunica los núcleos de Villategil, Morzó y Labayos y que se espera el inicio, en breve, de las actuaciones en el acceso a Bergame. Estas obras cuentan con un presupuesto de 187.308 euros y serán ejecutadas por la empresa Evasfal, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

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El edil de Obras explicó que estas actuaciones forman parte del Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y que "contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros".