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La nueva novela escrita "con las palabras de casa" del cangués Cristóbal Ruitiña: un crimen, un marqués y un misterio entre dos épocas

El escritor y periodista, con vínculos paternos en Grandas de Salime, recupera la figura de Antonio Raimundo Ibáñez en una novela que mezcla pasado y presente y reivindica la memoria histórica de la comarca

El escritor Cristóbal Ruitiña con su nuevo libro.

El escritor Cristóbal Ruitiña con su nuevo libro. / LNE

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Cangas del Narcea / Grandas de Salime

La nueva obra del escritor nacido en Cangas del Narcea Cristóbal Ruitiña nace del interés genuino del autor por recuperar el universo narrativo de su otro libro "El Batallón Galicia" y por una historia que encontró numerosos paralelismos con la del comandante Moreno: la del marqués de Sargadelos, marcada también por un crimen ocurrido en una zona fronteriza y rodeado de misterio. A partir de ese punto de partida, el escritor comenzó a investigar cómo era la vida en esta parte de Asturias durante el siglo XVIII.

Durante ese proceso encontró, según explica, "abundante material histórico, personajes y datos que reflejan una comarca mucho más dinámica económica y culturalmente de lo que a menudo se recuerda". Ese pasado se convierte en uno de los pilares de una novela que, sin embargo, no renuncia a mirar al presente. "El asesino de Sargadelos" combina dos tiempos narrativos y mezcla personajes reales y ficticios siguiendo un esquema similar al empleado por Ruitiña en "El Batallón Galicia".

Acercar al público la historia de una comarca

Más allá de la intriga, el autor pretende que el libro sirva también para acercar al público la historia de una comarca asturiana cuya importancia ha quedado en muchas ocasiones desdibujada por el paso del tiempo. Su principal deseo, no obstante, es que la novela "entretenga" y que contribuya a demostrar que también es posible hacer literatura con "las palabras de casa".

Esa mirada hacia lo cercano es una constante en la escritura de Ruitiña. El autor reconoce sentirse "especialmente atraído" por aquello que tiene a su alrededor y, en particular, por territorios que han ido perdiendo la memoria de lo que fueron. Para él, recuperar ese pasado mediante la ficción supone algo más que un ejercicio literario: significa rescatar la huella de quienes habitaron estos lugares antes de que su recuerdo desaparezca. En ese sentido, considera que preservar y divulgar la memoria puede convertirse también en una forma de combatir el despoblamiento "porque nos recuerda que no siempre las cosas fueron como las vemos ahora".

Escribir, para Ruitiña, es "tomar distancia del presente más inmediato, que es la materia prima de mi profesión". "También me ayuda a acercarme a los otros, a comprender a los otros, de este tiempo o del pasado. Y, de paso, a mí mismo. Para eso sirve en definitiva la literatura y, en general, el arte", sostiene.

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El Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos, en Ferreirela de Baxo, Eulalia de Oscos, acoge este jueves 20 de agosto, a las 21.00 horas, la presentación de "El asesino de Sargadelos". El autor estará acompañado durante el acto por la periodista Ángela Lanza. La cita está organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, el Principado, Impronta y La Chula Librería Café Talleres.

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