Maribel Llano expone en la casa de cultura de Cangas del Narcea una veintena de obras en las que el Suroccidente está muy presente

Maribel Llano, natural de Cangas del Narcea y nacida hace unos años, no importa cuántos, expone su obra en casa. La canguesa se encuentra en ese momento en el cual sabe saborear la vida y hacer cosas que la satisfagan, entre ellas, se encuentra la pintura. Hasta el próximo 28 de agosto pueden visitar una exposición de algunas de sus obras, 27 cuadros, casi todos al óleo, excepto dos que son acrílicos y uno una acuarela. Es con el óleo con la técnica que más agusto se encuentra.

Su vida transcurre entre Cangas del Narcea y Gijón, allí asiste a clases de pintura. La pintura no es cosa de ahora, pues ya desde muy joven le atrajo el dibujo, que no el lineal, como se encarga de aclarar. Con el tiempo no abandonó la afición y en Suiza, a donde emigró y vivió bastantes años, recibió clases. En estos momentos considera importante seguir formándose para seguir adquiriendo conocimientos sobre nuevas técnicas al tiempo que se mantiene en contacto con otras personas con sus mismos intereses.

Maribel considera que las relaciones personales, "a su edad", son importantes. Es una mujer muy vitalista, con gran sentido del humor y muy sociable. Una comida o cena con la presencia de Maribel garantiza que va a ser entretenida.

Realismo

Las obras expuestas son realistas, no hay que interpretar nada. Alimenta sus pinceles con lo que ve y conoce, aunque no duda, si es necesario, en utilizar una fotografía con el fin de reproducir la realidad lo más fielmente posible.

Un habitante de la comarca conocerá muchos de los lugares que Maribel trasladó a los lienzos. Así podemos contemplar el puente de piedra que da acceso al barrio de Ambasaguas o Entrambasaguas, en Cangas del Narcea, o el puente sito en Corias y, cómo no, el puente colgante de la capital canguesa. Sus vínculos con Tineo son fuertes, aunque siempre hace gala de ser canguesa, así veremos el Carbayu de Valentín o el dolmen de Merillés.

Detalle de una de las obras expuestas. / S. P.

Hay un par de obras que son muy representativas de estos tiempos, pues recogen la terrible realidad de los incendios. En ambas la figura de los bomberos destaca, especialmente en uno de ellos en el que podemos ver a un bombero sentado, descansado, y con la cabeza agachada, mirando al suelo. Se puede intuir su cansancio e incluso desánimo por no poder hacer frente al fuego.

La artista reconoce que le gusta pintar vacas. El más destacado con esta temática es en el que podemos ver un paisaje nevado y a un paisano, con paraguas, que va detrás de unas vacas que probablemente lleve a la cuadra. Una escena típica que muchos habremos visto en infinidad de ocasiones.

Maribel no es muy partidaria de la acuarela ya que no le permite rectificar y necesita mucha más concentración. Entre las obras presentes en la exposición no podían faltar las referencias a la mina, mundo tan vinculado a Cangas y al suroccidente, que en unos años los más jóvenes ni sabrán la importancia que tuvo en la comarca.

Detalle de una de las obras. / S. P.

Los paisajes, ríos, incluso el Uriellu o unos teitos están en la exposición. Un poco de todo, pero lo dicho, todo reconocible. Maribel no es Antonio López pintando Madrid, ella lleva a sus lienzos lo que es cercano a nosotros. No es hiperrealista, surrealista, abstracta o vanguardista, ni se la puede encasillar en ningún ismo, pinta con la sencillez y el cariño de alguien que ama a su tierra.

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Les recomiendo que se acerquen a verla y probablemente se encuentren con Maribel que estará encantada de charlar con ustedes. Recuerden, en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea hasta el día 28 de este mes.