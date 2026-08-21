Llamera empieza a recuperar sus caminos tras el temporal de julio: El Principado inicia las obras de reparación

Los caminos y accesos de Llamera, en Cangas del Narcea, comienzan a recuperar la normalidad tras los daños provocados por las lluvias torrenciales del pasado mes julio que arrastraron hasta el pueblo cuantioso material de un monte que hace un año sufrió un incendio. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado las obras para retirar el lodo, las rocas y los restos vegetales acumulados en las infraestructuras municipales y reparar los elementos que resultaron dañados por las fuertes precipitaciones. Una actuación que cuenta con una inversión de 125.250 euros.

Los trabajos se desarrollan en caminos, pistas, accesos y obras de paso afectados por el temporal, también el pueblo de Sonande. Las máquinas están retirando los sedimentos de lodo, bloques rocosos y restos vegetales arrastrados por el agua y se limpiarán los sistemas de drenaje. Además, fuentes de consejería detallan que se reconstruirán los firmes y plataformas que hayan sufrido daños y, cuando sea necesario para garantizar la seguridad de las infraestructuras de paso, se retirarán materiales acumulados en los cauces.

El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, visitó este jueves los trabajos, incluidos en el programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado desarrolla junto a los ayuntamientos para mantener y mejorar las infraestructuras municipales de los concejos de menos de 20.000 habitantes.

La intervención en los pueblos cangueses coincide con los trabajos que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en los cauces de los arroyos del entorno de Llamera y Sonande que se desbordaron durante las intensas lluvias. El objetivo en este caso es recuperar la capacidad de desagüe de los cursos de agua.

Las actuaciones de la Confederación se concentran en el arroyo de La Serrantina y el reguero de Las Corralizas, fuera de los núcleos de población. En este caso, la intervención parte de un presupuesto inicial de 50.000 euros.

Actuaciones en Trascastro

Olmo Ron también visitó el pueblo de Trascastro, en la parroquia rural de Leitariegos, donde se han ejecutado otras dos actuaciones incluidas en el programa de obras cooperables. En este caso, los trabajos han supuesto una inversión de 6.362 euros y se han centrado en mejorar el acceso a la capilla y la evacuación de las aguas de una fuente pública.

En la capilla se ha sustituido el antiguo cierre de madera por una nueva verja metálica de dos hojas, colocada sobre mampostería rústica y hormigón. La actuación facilita el acceso al recinto, especialmente para menores y personas mayores.

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La segunda intervención ha permitido mejorar la evacuación del agua de la fuente y evitar que se produzcan desbordamientos sobre el camino interior que conduce hacia el reguero La Uchera. Para ello se ha instalado una tubería de 32 metros, protegida con hormigón, además de una arqueta de registro.