Cangas del Narcea abre el plazo de inscripción para el Mercado de la XXIV Fiesta de la Vendimia
Los productores agroalimentarios y artesanos interesados en participar en el evento, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, tienen de plazo hasta el próximo 24 de septiembre para presentar su solicitud
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la Junta Local de Hostelería han abierto la convocatoria para solicitar espacio de venta y exposición en el Mercado de Productos de Artesanía y Agroalimentarios de la XXIV Fiesta de la Vendimia del Vino de Calidad de Cangas, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. El certamen se desarrollará en la céntrica Plaza Mayor entre el 9 y el 12 de octubre, y los profesionales del sector interesados en participar deberán formalizar su solicitud antes de las 14.00 horas del próximo 24 de septiembre.
Las bases reguladoras establecen que únicamente se admitirán productos de elaboración, producción o transformación propia procedentes del territorio nacional, quedando expresamente prohibida la reventa de mercancías de terceros. En el proceso de selección tendrán preferencia los elaboradores adscritos a Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas o marcas de garantía de calidad, así como los artesanos inscritos en los registros oficiales de sus respectivas comunidades autónomas. Además, todos los artículos alimentarios deberán contar con su correspondiente registro sanitario y el personal que atienda al público deberá acreditar la formación en higiene alimentaria.
En cuanto a la infraestructura, los expositores podrán solicitar una caseta municipal de madera o bien optar por la instalación de un puesto propio, cuyas dimensiones deberán detallarse en la instancia y cuyas lonas deberán ajustarse a colores discretos como beige, marrón, burdeos o verde. Las tasas de ocupación pública oscilan entre los 16,02 euros para superficies mínimas de tres metros cuadrados y los 64,08 euros para espacios de doce metros cuadrados. La organización facilitará a cada participante una toma eléctrica básica de 300 vatios, la rotulación identificativa del negocio y una plaza de aparcamiento.
Cuidada decoración
Con el fin de preservar la ambientación festiva, los comerciantes deberán cuidar la decoración con motivos vinculados al mundo del vino y vestir el traje tradicional de su zona de origen o la vestimenta reglamentaria fijada por el consistorio. Como incentivo, se otorgará la distinción "Expositor de la Vendimia 2026" al puesto mejor decorado, lo que garantizará su participación gratuita en la siguiente edición.
La solicitud de admisión puede tramitarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Cangas del Narcea o de manera telemática a través de su sede electrónica. Tras la publicación de las listas y la notificación de los admitidos, los participantes tendrán de plazo hasta las 14.00 horas del 2 de octubre para abonar la tasa municipal y entregar la documentación complementaria requerida, formalizando así la reserva definitiva de su espacio.
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