Cangas destina 100.000 euros para mejorar los accesos a los núcleos rurales de Vega del Tallo y La Artosa

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea tiene en marcha dos obras de mejora de accesos a núcleos rurales por un importe total de casi 100.000 euros. En concreto, se trata de la mejora de los viales que conducen a Vega del Tallo, ya en ejecución, y La Artosa.

"En ambos casos se va a intervenir en un tramo especialmente deteriorado del vial. Nuestro compromiso con los vecinos es real y ante la negativa de la Consejería de Medio Rual del Gobierno de Asturias a financiar los proyectos que el Ayuntamiento facilitó para agilizar las actuaciones, decidimos asumirlas para fuesen una realidad lo antes posible", denuncia el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El concejal considera que "los vecinos no podían continuar esperando por estas obras y, sobre todo, afrontar otro invierno en estas circunstancias". En este sentido, se comprometió a seguir trabajando "para continuar abordando futuras mejoras".

En el caso de Vega del Tallo se está acondicionando un tramo de casi 300 metros con una inversión de 48.347,33 euros. "Las obras consistirán en un acondicionamiento del tramo para lograr la regularización y compactación de la plataforma, así como la apertura y limpieza de cunetas, para continuar con la aplicación de una capa de zahorra", señala el Consistorio. Finalmente, añaden, se procederá a la pavimentación con hormigón.

Tras la actuación en Vega del Tallo, las máquinas se desplazarán a La Artosa. Aquí se contempla un proyecto de pavimentación de un tramo de 225 metros dotado con un presupuesto de 47.949 euros. La actuación consistirá "en la regularización de la plataforma para su posterior pavimentación con una capa de zahorra y posterior hormigonado, dando continuidad al hormigonado existente en el entronque del vial con la carretera AS-29, que ya cuenta con unos 800 metros de pavimento".

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Ambas obras se enmarcan en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros.