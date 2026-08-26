Porley y Valleciello, en Cangas del Narcea, estrenan accesos gracias a una inversión de Medio Rural de casi 350.000 euros

Los vecinos de Porley y Valleciello acaban de estrenar accesos gracias a una inversión de 348.000 euros financiada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. No en vano, estos renovados viales permiten un mejor acceso a las fincas y las explotaciones ganaderas de estos pueblos de Cangas del Narcea.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, junto al director de Montes, Javier Vigil, y el concejal de Obras de Cangas, Ángel Menéndez, visitaron este miércoles los trabajos que han permitido "acondicionar y pavimentar 2.875 metros de camino". Medio Rural detalla que las vías tienen ahora "una anchura de 4,5 metros, mediante un triple tratamiento superficial bituminoso y un riego de protección". Y añaden: "También se ha mejorado el drenaje mediante la instalación de 21 tubos y se han mejorado varios ramales de acceso al cementerio".

Una década de uso

El vial reparado se ejecutó hace una década con la primera concentración parcelaria de la zona. "Contaba con firme de tierra y presentaba un uso elevado, lo que ha llevado a la Consejería a realizar su pavimentación para aumentar su operatividad", precisó el consejero, que destacó la importancia de estos trabajos "para mejorar las condiciones de trabajo de agricultores y ganaderos y facilitar la actividad económica y la vida diaria en el medio rural, especialmente en concejos con una población muy dispersa y una orografía compleja, como Cangas del Narcea".

Marcos Líndez destaca que estas obras se enmarcan en el "importante trabajo que desarrolla la Consejería de Medio Rural y Política Agraria en materia de concentración parcelaria en Cangas del Narcea". No en vano, son siete concentraciones las que están ahora activas con una superficie de 4.779 hectáreas. Además, se están tramitando los expedientes de otras siete y hay más solicitudes pendientes de estudio.

En este sentido, Medio Rural explica que "para agilizar los trabajos, se tramitan de forma independiente la mejora de las redes de caminos de cada concentración".

Prevención de incendios

La visita de Marcos Líndez a Cangas también sirvió para repasar otras actuaciones realizadas en prevención de incendios, la mejora de infraestructuras y la recuperación de los daños ocasionados por los fuegos. En concreto, el Servicio de Montes ha invertido 815.219 euros para proteger frente a posibles desprendimientos de rocas la ladera del monte de utilidad pública de Genestoso, afectado por el incendio de agosto de 2025.

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A ello se suma el Fondo de Infraestructuras Rurales y Defensa contra Incendios de 2026 cuya inversión en Cangas asciende a 262.706 euros. En este sentido, se recordó también la inversión del Ministerio para la Transición Ecológica destinada a restaurar los daños provocados por los incendios de Xinestosu y Degaña en agosto de 2025. Los trabajos de emergencia, dotados con 740.000 euros y ejecutados por el Servicio de Montes, afectan especialmente al concejo cangués. Según medio Rural, la inversión en Cangas supera el 70%.