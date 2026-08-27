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La localidad canguesa de Trones estrenará viales interiores gracias a una inversión municipal de 171.000 euros

"Los caminos del interior del pueblo se encuentran muy castigados por el continuo paso de maquinaria agrícola, de mucho peso y potencia", precisa el edil de Obras, Ángel Menéndez

Los trabajos, estos días, en Trones.

Los trabajos, estos días, en Trones. / R. T. C.

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

La localidad de Trones, a unos doce kilómetros de la capital de Cangas del Narcea, estrenará viales interiores. La obra, ya en marcha, corre a cargo del Ayuntamiento y cuenta con un presupuesto de 171.761,61 euros. El objetivo es "garantizar el tráfico seguro tanto de vehículos como de maquinaria en un núcleo rural con una importante carga ganadera". Las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y han sido adjudicadas a Trabajos Salense, SL.

"Los caminos del interior del pueblo se encuentran muy castigados por el continuo paso de maquinaria agrícola, de mucho peso y potencia. El deterioro del firme era tal que hasta los propios vecinos parchearon como pudieron mientras esperaban por una solución", explica el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El edil da cuenta de que "el día a día de los ganaderos se estaba convirtiendo en un calvario por el estado de los caminos, que también deterioraban la maquinaria y los vehículos", por eso, está convencido de que con esta obra, el pueblo "gana seguridad y competitividad".

400 metros de vía

Las obras de acondicionamiento se llevarán a cabo sobre los caminos interiores del núcleo, así como una ronda exterior de circunvalación y otros tres caminos exteriores, uno de acceso a viviendas y otros dos a fincas y explotaciones. Según precisa el Consistorio, en total, se intervendrá sobre más de 400 metros de vía.

La actuación "consistirá en el hormigonado o asfaltado en triple riego, en función de las características del camino, que se complementará con la mejora del sistema de drenaje a través de la construcción de nuevas cunetas y limpieza de las ya existentes".

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Esta pavimentación es una de las intervenciones contempladas en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros.

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