Un homenaje a los viticultores de la DOP Cangas: la bodega Siluvio crea "Cachicán", un vino exclusivo para el Suroccidente asturiano

El término "cachicán" es una palabra tradicional del Suroccidente usada antaño para designar al capataz que dirigía los viñedos y la bodega, velando por los intereses de la propiedad y transmitiendo el oficio generación tras generación. Ahora también será el nombre de un vino, un joven tinto con una particularidad "única en el sector". No en vano, se comercializará de manera exclusiva en los concejos integrados en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, es decir, en Cangas del Narcea, Ibias, Allande, Degaña, Pesoz, Grandas de Salime, Illano y Tineo.

"Cachicán" es una creación de la bodega Siluvio, de Ibias, con el objetivo de rendir tributo a la historia vitivinícola del Suroccidente asturiano. Más allá del rescate de esta figura histórica, el proyecto nace de un compromiso ético y personal del fundador de la bodega, Lalo Méndez. Tras su llegada a Ibias hace una década, el productor tuvo que plantar sus propios viñedos, que tardan entre seis y siete años en ofrecer uva de calidad óptima, y recurrir durante ese proceso de arraigo a la compra de uva a pequeños viticultores locales.

Agradecimiento

"Fueron muchos los que me cerraron la puerta, pero hubo unos pocos que decidieron abrirla y ayudarme, vendiéndome su uva", relata Méndez, que actualmente ya tiene un viñedo plenamente operativo. "No necesitaría seguir comprando la uva a los viticultores que me ayudaron en el comienzo, lo fácil hubiera sido decirles que no les compraría más, pero hay que ser agradecido con la gente que me ha ayudado y creamos este vino para hacerles un homenaje", subraya.

Elaborado íntegramente con la producción de estos pequeños viñedos de los pueblos colindantes, "Cachicán refleja las variedades, el suelo y el clima característicos de la zona". Añade Lalo Méndez que es un "homenaje a las personas que han dedicado su vida al viñedo y la bodega".

El acto de presentación oficial tendrá lugar el próximo martes, 1 de septiembre, a las 18.00 horas, y contará con la presencia de los propios viticultores homenajeados. El evento culminará con una degustación.