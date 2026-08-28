Un homenaje a los viticultores de la DOP Cangas: la bodega Siluvio crea "Cachicán", un vino exclusivo para el Suroccidente asturiano
El nuevo producto se presentará el próximo martes, 1 de septiembre, en las instalaciones de esta firma ubicada en Ibias
Lucía Rodríguez Alonso
El término "cachicán" es una palabra tradicional del Suroccidente usada antaño para designar al capataz que dirigía los viñedos y la bodega, velando por los intereses de la propiedad y transmitiendo el oficio generación tras generación. Ahora también será el nombre de un vino, un joven tinto con una particularidad "única en el sector". No en vano, se comercializará de manera exclusiva en los concejos integrados en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, es decir, en Cangas del Narcea, Ibias, Allande, Degaña, Pesoz, Grandas de Salime, Illano y Tineo.
"Cachicán" es una creación de la bodega Siluvio, de Ibias, con el objetivo de rendir tributo a la historia vitivinícola del Suroccidente asturiano. Más allá del rescate de esta figura histórica, el proyecto nace de un compromiso ético y personal del fundador de la bodega, Lalo Méndez. Tras su llegada a Ibias hace una década, el productor tuvo que plantar sus propios viñedos, que tardan entre seis y siete años en ofrecer uva de calidad óptima, y recurrir durante ese proceso de arraigo a la compra de uva a pequeños viticultores locales.
Agradecimiento
"Fueron muchos los que me cerraron la puerta, pero hubo unos pocos que decidieron abrirla y ayudarme, vendiéndome su uva", relata Méndez, que actualmente ya tiene un viñedo plenamente operativo. "No necesitaría seguir comprando la uva a los viticultores que me ayudaron en el comienzo, lo fácil hubiera sido decirles que no les compraría más, pero hay que ser agradecido con la gente que me ha ayudado y creamos este vino para hacerles un homenaje", subraya.
Elaborado íntegramente con la producción de estos pequeños viñedos de los pueblos colindantes, "Cachicán refleja las variedades, el suelo y el clima característicos de la zona". Añade Lalo Méndez que es un "homenaje a las personas que han dedicado su vida al viñedo y la bodega".
El acto de presentación oficial tendrá lugar el próximo martes, 1 de septiembre, a las 18.00 horas, y contará con la presencia de los propios viticultores homenajeados. El evento culminará con una degustación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado