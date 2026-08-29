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"Ánimo, que vas a ser Papa": la divertida despedida de los alumnos del grupo de confirmación de Cangas del Narcea al cura Juan José Blanco

Los cangueses sorprendieron al párroco a la puerta del aeropuerto, donde este sábado tomó el vuelo a Roma

El grupo se despide del sacerdote.

El grupo se despide del sacerdote. / R. T. C.

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

"Ánimo, que vas a ser Papa" o "Que me apague el fuego el cura del Acebo", en referencia a su heroica contribución a la extinción del fuego que asoló el conocido santuario cangués. Son dos de las divertidas pancartas con las que el grupo que este año hace la confirmación en Cangas del Narcea quiso despedir a su querido párroco Juan José Blanco. Con ellos se plantaron a las puertas del Aeropuerto de Asturias para desear buena suerte al sacerdote avilesino, que emprende esta tarde rumbo a Italia, tras despedirse del concejo cangués donde ha pasado los últimos doce años.

El grupo de jóvenes quiso mostrar su afecto al sacerdote, que este sábado ha tenido una jornada de lo más ajetreada. No en vano, a mediodía condujo desde su casa de Avilés hasta Tuña, en Tineo, para sorprender a unos amigos el día de su boda. Aunque inicialmente había dicho a la pareja que le era imposible oficiar la ceremonia, hizo lo posible por acompañarles y se presentó sin previo aviso para alegría de los contrayentes.

Eso sí, no pudo acompañar a la pareja en el banquete, ya que a las cuatro de la tarde debía estar en el aeropuerto para los preparativos del vuelo. Este sábado aterriza en Roma para iniciar una nueva etapa. En concreto, va a cursar la licenciatura de Teología Pastoral.

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Echará de menos Cangas del Narcea y los cangueses le han dejado claro que tiene las puertas abiertas. "El batallón te espera de vuelta", se pudo leer en una de las pancartas de los jóvenes cangueses en el Aeropuerto de Asturias.

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