La despedida "sorpresa" del cura asturiano Juan José Blanco: oficia la boda de unos amigos en Tuña (Tineo) pocas horas antes de coger el vuelo a Roma
"Les había dicho que no podía, pero al final me organicé; hoy ya duermo en Italia", afirma el hasta ahora párroco de Cangas del Narcea, que deja la región para continuar la licenciatura de Teología Pastoral
El párroco Juan José Blanco, que durante doce años ejerció en Cangas del Narcea, toma este sábado el vuelo hacia Roma, donde pasará los próximos años. Sin embargo, pocas horas antes y, por sorpresa, se desplazó a Tuña (Tineo) para oficiar la boda de unos amigos: Nerea y Jose. "Les había dicho que no podía, pues me sale el avión a las 18.45 horas, pero, al final, me organicé y pude darles esta sorpresa", señala Blanco, amigo personal de la pareja.
Es la despedida del Suroccidente de este querido sacerdote, que se marcha a la capital italiana para dar continuidad a sus estudios con la licenciatura en Teología Pastoral. Confiesa Blanco, avilesino de origen, que se marcha con mucha pena, tras más de una década en Cangas, donde deja buenos amigos.
Su despedida oficial fue el viernes 21 y su última misa en Cangas fue el pasado lunes, en el convento de Las Dominicas. Desde allí emprendió el trayecto a su casa de Avilés. "Hoy ya duermo en Roma", confiesa a LA NUEVA ESPAÑA tras oficiar la boda en Tuña. Le queda la pena de no compartir la jornada completa con la pareja de novios, pero debe prepararse para tomar el vuelo. "Voy a Roma a la aventura, a ver cómo se me da esta etapa", confiesa a este periódico antes del embarque.
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