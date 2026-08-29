La Peña Sportinguista El Molinón de Cangas del Narcea celebra 45 años de historia con relevo generacional
Nacida en agosto de 1981, la veterana agrupación canguesa renueva su junta directiva y proyecta los actos de su aniversario para los próximos meses
Cuarenta y cinco años de fidelidad ininterrumpida al Real Sporting de Gijón. La Peña Sportinguista El Molinón de Cangas del Narcea alcanza este mes de agosto su 45 aniversario plenamente consolidada y con la vista puesta en el futuro tras completar una reciente renovación en su directiva.
La historia de la agrupación se remonta al 3 de agosto de 1981, cuando un grupo de amigos aficionados al conjunto rojiblanco decidió canalizar su pasión fundando la peña. La inauguración oficial tuvo lugar pocos meses después, el 10 de diciembre de ese mismo año, con un evento al que asistieron altos directivos del club y figuras emblemáticas de la plantilla, entre ellas el histórico portero Jesús Antonio Castro. La peña echó a andar con 62 socios y fijó su sede en el Hotel Molinón de la villa canguesa.
Durante aquellos primeros años, coincidiendo con una de las épocas doradas del Sporting en Primera División, la entidad habilitó una taquilla oficial en colaboración directa con el club, a la que se sumó otro punto de venta en el restaurante El Retiro de Gijón. También organizó multitud de desplazamientos para presenciar partidos de Liga y Copa frente a rivales de primer nivel como el Real Madrid y el FC Barcelona.
Tras superar etapas de menor actividad, la peña ha recuperado un notable dinamismo gracias a la reactivación de viajes a Gijón y la organización de encuentros con futbolistas. Este impulso culminó el pasado mes de junio con la elección de una nueva junta directiva, encabezada por savia nueva que recoge el testigo del equipo saliente con el compromiso de mantener viva la actividad del colectivo e incorporar nuevas iniciativas.
La nueva dirección trabaja ya en el programa de actos conmemorativos de este 45 aniversario, cuya celebración está prevista para el último tramo del año.
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