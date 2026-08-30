Llega el turno de Puntarás: Cangas del Narcea invierte casi 50.000 euros en mejorar los viales interiores de este núcleo rural

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea avanza en su Plan de Rescate de las Infraestructuras Rurales y, en este caso, llega el turno del pueblo de Puntarás. El Consistorio tiene en marcha las obras de "renovación del pavimento en los caminos interiores del pueblo" de Puntarás, donde el asfalto "estaba muy deteriorado y presentaba numerosas deformaciones y baches". La obra cuenta con un presupuesto de 48.303,89 euros y estará lista en un mes.

"Estamos ante unos caminos que fueron pavimentados hace más de veinte años. El firme se encuentra muy deteriorado por el uso y también la acción del agua, por eso, vamos a actuar tanto en el pavimento como en la red de drenaje", explica el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

Noticias relacionadas

En concreto, la actuación proyectada "prevé intervenir sobre un total de 330 metros de caminos". Se ejecutará "un pavimento de asfalto en caliente que garantizará una mayor durabilidad en el tiempo y mayor resistencia al paso de maquinaria". Además, añade el Gobierno local, "se mejora el drenaje de aguas con la limpieza de cunetas y obras de fábrica ya existentes".