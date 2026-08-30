San Juan Bailón regresa al Acebo: Una veintena de personas participan en la tradicional peregrinación al santuario cangués
Esta actividad nació en el año 2018 y se hace coincidir con el inicio de las novenas de la festividad central del santuario cangués
La Asociación Cultural de Personas Mayores San Juan Bailón, en estrecha colaboración con el Centro Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea, volvió a protagonizar hoy la tradicional peregrinación con la imagen de San Juan Bailón hasta el santuario del Acebo. La marcha marca el inicio de las novenas de la festividad central de este emblemático santuario cangués.
Esta iniciativa nació en el año 2018 por empeño de los propios usuarios del centro social, quienes decidieron instaurar la subida del santo a pie a lo largo de los nueve kilómetros de carretera que separan las instalaciones de la villa del alto del Acebo. La talla religiosa, donada por el usuario del centro Pepe Vallinas, completó el ascenso a hombros de los participantes mediante un sistema de relevos que permitió a varios mayores cumplir sus promesas y ofrendas.
La singular advocación popular de San Juan Bautista como San Juan Bailón rinde homenaje a una de las actividades más concurridas y festivas del día a día del centro social: las sesiones de baile. Con esta caminata, la comunidad de mayores no solo da testimonio de su devoción en las vísperas de las celebraciones del Acebo, sino que refuerza una cita de convivencia y esfuerzo compartido que ya se ha consolidado en el calendario local.
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