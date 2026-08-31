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Sale a la venta el histórico Hotel Peña Grande, de Cangas del Narcea, un referente con historia y "muchos recuerdos" en el Suroccidente

El emblemático complejo hostelero, situado junto al río Luiña y muy cerca del hospital comarcal, busca nuevos propietarios para arrancar un nuevo ciclo tras décadas ligado a bodas, banquetes y al turismo de montaña

Hotel Peña Grande de Cangas del Narcea

Hotel Peña Grande de Cangas del Narcea / lne

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Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

“Es una gran oportunidad para recuperar y poner en valor un espacio con mucha historia, identidad propia y arraigo en la comarca”, señala Patricia Fuente, asesora inmobiliaria del "Team Llar". Con estas palabras se confirma la salida al mercado de uno de los establecimientos hosteleros "más conocidos" de Cangas del Narcea, el Hotel Peña Grande, un inmueble que para varias generaciones de cangueses y vecinos del Suroccidente evoca celebraciones familiares, comida tradicional y el bullicio de los fines de semana.

Ubicado a un kilómetro de la villa, en plena carretera de Leitariegos y a orillas del río Luiña, este clásico hotel-restaurante inicia la búsqueda de inversores que quieran tomar el relevo. Durante años ha sido "parada obligada" tanto para los viajeros que cruzaban la comarca como para los amantes de la montaña en ruta hacia la Reserva de la Biosfera de Muniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias o la estación invernal de Leitariegos.

Hotel Peña Grande visto desde arriba

Hotel Peña Grande visto desde arriba / lne

Capacidad e instalaciones

Actualmente registrado como establecimiento turístico del Principado de Asturias, la finca cuenta con 23 habitaciones y 40 plazas hoteleras. A su oferta de alojamiento suma restaurante, bar-cafetería, zonas ajardinadas, aparcamiento propio y amplias salas de reuniones. Unos espacios donde "prácticamente todo el mundo en Cangas guarda algún recuerdo feliz, ya sea una boda, una comunión o una comida de fin de semana", apuntan en el entorno del complejo.

Comedor Hotel Peña Grande en Cangas del Narcea

Comedor Hotel Peña Grande en Cangas del Narcea / lne

Un enclave estratégico junto al hospital

A su "innegable tirón gastronómico y de naturaleza" se le añade su proximidad al Hospital Carmen y Severo Ochoa. Al tratarse del centro sanitario de referencia para Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Ibias y Degaña, el negocio se beneficia de una demanda de estancia que va más allá de las temporadas vacaciones.

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"El hotel no vive solo del turista de fin de semana. La cercanía al hospital atrae de forma continua a familiares de pacientes, médicos o trabajadores desplazados", explica Fuente. Por ello, desde el sector inmobiliario y hostelero local se coincide en que la venta abre la puerta tanto a dar continuidad al modelo tradicional como a "plantear un nuevo concepto adaptado a las necesidades actuales", apostilla.

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