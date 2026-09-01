La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, cuestiona el nombre del nuevo vino de Siluvio: "Es parte de nuestra historia"

La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, considera que la utilización del término "Cachicán" para denominar el nuevo vino de la bodega Siluvio, ubicada en Ibias, que se presenta este martes y que se comercializará exclusivamente en los concejos integrados en la DOP Cangas, puede generar confusión sobre el origen y vinculación de la elaboración.

La familia sostiene que el uso del nombre, vinculado a su trayectoria como viticultores desde hace varias generaciones, plantea “una cuestión de respeto a su trayectoria y a los valores éticos vinculados a nuestra historia familiar” y manifiestan que el registro del término por parte de otra bodega ha afectado directamente “a la identidad del proyecto familiar y a un término que lleva formando parte de su historia desde hace más de medio siglo”.

“La palabra ‘cachicán’ forma parte de la historia de la familia desde hace más de medio siglo y desde hace 25 años identifica además nuestro alojamiento rural”, detallan. Según explican, durante este tiempo la casa familiar también se convirtió en un punto de encuentro para viticultores y bodegueros de la zona, con los que compartían experiencias y conocimientos.

Precisamente, señalan que el impulsor de la bodega Siluvio, Lalo Méndez León, participó de esas visitas y, en ese momento, “desconocía el significado de ‘cachicán’”. "Fue entonces cuando le explicamos su significado y la relación que tenía con nuestra historia y con el proyecto familiar", señalan.

“En aquella conversación se llegó incluso a plantear la posibilidad de que la familia participara en el futuro proyecto bodeguero, aunque la propuesta finalmente no prosperó”, detallan. Fue tiempo después, cuando decidieron poner en marcha su propia bodega profesional Martínez Parrondo, descubrieron que el bodeguero había registrado el término.

"Como consecuencia, no ha sido posible utilizar en nuestra propia bodega una denominación que llevaba muchos años formando parte de la identidad familiar", lamentan.

La situación vuelve ahora a primer plano con la presentación del nuevo vino de bodega Siluvio. Su bodeguero Lalo Méndez León ha explicado que la elección de "cachicán" pretende rendir tributo “a viticultores y bodegueros que han ayudado a transmitir la tradición del vino en esta zona”.

La familia comparte la necesidad de preservar esa tradición. Pero matizan que “no podemos compartir el significado que se pretende transmitir mediante la utilización de este nombre cuando ‘cachicán’ forma parte, desde hace más de medio siglo, de nuestra propia historia e identidad familiar”.

La familia insiste en que su preocupación va más allá de una cuestión comercial o registral. Considera que están en juego "la confianza, el respeto a la trayectoria de los demás y la ética" en un sector en el que, aseguran, resulta fundamental la transmisión de conocimientos y patrimonio entre generaciones.

"Cachicán no es para nosotros solamente un nombre, una marca o un término comercial. Es parte de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra historia y de nuestra manera de entender la viticultura", recalcan.

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La familia asegura que no pretende cuestionar el derecho de terceros a desarrollar sus proyectos empresariales, pero reivindica que el homenaje a la tradición vitivinícola de la comarca tenga en cuenta a quienes la han mantenido viva. "Rendir tributo a la historia vitivinícola de un territorio también significa respetar la historia de las familias que han contribuido a construirla" y anuncian que seguirán reivindicando “el respeto a la identidad que ha construido una familia durante varias generaciones”, concluyen.