Narcenatur se cuela entre los mejores eventos deportivos de España: "Esta nominación refrenda el trabajo riguroso y profesional desarrollado"
La feria de Caza, Pesca y Naturaleza de Cangas del Narcea es finalista en la Gala Nacional de la Pesca, que se celebrará el Valladolid el 19 de septiembre
La feria de Caza, Pesca y Naturaleza de Cangas del Narcea, Narcenatur, opta a uno de los reconocimientos de la quinta edición de la Gala Nacional de la Pesca, en la categoría de "Mejor Evento Deportivo". La cita reunirá a más de 700 invitados, entre ellos los 100 mejores pescadores y pescadoras de España, en un encuentro que se ha consolidado como uno de los grandes eventos de premios de la pesca a nivel nacional e internacional.
“Es, ante todo, una gran noticia para el sector y para Cangas del Narcea”, reconoce el director de Narcenatur y edil de Caza y Pesca, Marcial Fernández, que destaca que “esta nominación refrenda el trabajo riguroso y profesional que hemos desarrollado para posicionarnos como la feria de Caza, Pesca y Naturaleza de referencia no solo en el norte peninsular, sino también en España”.
La última edición de Narcenatur consiguió reunir a más de 16.000 visitantes y cerca de 120 expositores de toda España, más de la mitad de ellos profesionales, en el recinto ferial de La Imera el pasado mes de junio. La feria cuenta además con diferentes concursos deportivos, entre ellos la Copa del Narcea con Perros de Rastro, el Concurso de Pesca en el río Narcea y el Trofeo Narcenatur de tiro al plato.
A estas actividades se sumaron el Concurso Monográfico Español de Mastín Español y el campeonato de Asturias de San Huberto y Campa.
“Clausuramos Narcenatur 2026 convencidos de que había sido un gran acierto apostar por los concursos en el programa de la feria y esta nominación pone de manifiesto que no estábamos equivocados”, recalca Fernández, que avanza que desde la organización de la feria se seguirá trabajando para que “Narcenatur goce de un ambiente deportivo de excelencia entre pescadores, cazadores y amantes de la Naturaleza que contribuyen, con su compromiso, a mantener vivo el medio natural”.
La Gala Nacional de la Pesca se celebrará el sábado 19 de septiembre en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.
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