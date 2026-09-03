Cangas del Narcea adecuará una zona de aparcamiento en la entrada a la capital: la actuación habilitará 80 plazas en El Reguerón

El área industrial de El Reguerón, en Cangas del Narcea, ganará cerca de ochenta plazas de aparcamiento con el proyecto de acondicionamiento del espacio situado entre la nueva área de autocaravanas y la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). “La actuación busca ordenar el estacionamiento, mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad en una zona con una elevada afluencia de tráfico”, destacan desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

El proyecto, que se encuentra en fase de licitación, cuenta con un presupuesto de 194.897,49 euros. Los trabajos permitirán delimitar las plazas de aparcamiento, que actualmente no están señalizadas y no permiten aprovechar al máximo el espacio disponible.

"El principal objetivo de esta actuación es, evidentemente, mejorar el estacionamiento en esta zona industrial del concejo, pero también favorecer la accesibilidad a los usuarios y garantizar la seguridad en un punto con gran afluencia de tráfico", destacó la edil de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez.

La intervención contempla también la rehabilitación del alumbrado, con actuaciones en tres puntos de iluminación. A ello se sumará la instalación de una cámara de vigilancia para mejorar la seguridad tanto del aparcamiento como del conjunto de la zona industrial.

"Actualmente, las plazas de aparcamiento no están delimitadas y, por tanto, no se saca el máximo rendimiento a este espacio. Esta actuación convertirá esta zona en un área segura y funcional para todos los vehículos que operan en ella", señaló Rodríguez.

Para financiar la actuación, el Ayuntamiento acudirá a las ayudas para el Desarrollo y Mejora de los Espacios Industriales del Principado de Asturias, a través de la agencia SEKUENS. La inversión se completará con fondos propios municipales, ya que esta línea de ayudas no cubre la totalidad de las actuaciones subvencionadas.

Con esta actuación se completará la mejora del solar situado a la entrada de la capital canguesa. Su rehabilitación comenzó recuperando el espacio que estuvo durante años acotado por estar allí proyectada la residencia de mayores, una iniciativa del Gobierno regional de hace más de una década cuya construcción llegó a iniciarse con el movimiento de tierras, pero que se paralizó poco después, quedando a principios de 2011 una gran excavación que a lo largo de los años fue llenándose de maleza. En 2024 se comenzó la adecuación de esa parte del solar con la limpieza de la maleza y rellenando la excavación con el objetivo de instalar un área de autocaravanas que se estrenó este verano.

Noticias relacionadas

Esta área cuenta con ocho plazas de aparcamiento, que permite la ocupación transitoria de los usuarios. La inversión para crear este nuevo equipamiento turístico fue de 144.042,08 euros y se financió hasta 126.000 euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration.