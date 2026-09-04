El tomate cultivado en el barrio bodeguero de Santiso conquista al jurado del festival cangués

Cangas del Narcea volvió a rendirse al tomate. Sesenta productores particulares, llegados del propio concejo, de Tineo e incluso de Caboalles (León), llevaron sus mejores ejemplares a la decimoquinta edición del Festival del Tomate, organizado por el bar restaurante Blanco. Una cita que se ha convertido ya en una de las celebraciones del calendario cangués en septiembre.

El cocinero Pepe Ron, impulsor del concurso, percibe una evolución positiva en los tomates presentados. "Creo que hay unos tomates de una calidad excepcional", señala. Pero recalca que el objetivo va más allá de elegir el mejor ejemplar, lo que busca es potenciar el tomate autóctono e incluso intentar crear la marca de tomate de Cangas. "Tenemos que buscar ese tomate autóctono, el tomate de Cangas y generar esa marca", afirma. Una apuesta por recuperar las variedades más vinculadas al territorio frente a las foráneas. Un tomate que recuerda que se caracteriza por tener "mucho sabor y eso es lo que queremos".

José Ramón González Toraño, en el centro, recibe el galardón de manos de Pepe Ron y Raúl Pérez. / R. D. Á.

Los tomates de la huerta canguesa fueron los que lograron imponerse en el certamen. El ganador fue el tomate cultivado en el barrio bodeguero de Santiso por José Ramón González Toraño, que logró que el jurado le otorgase una puntuación de excelente, sumando 97,5 puntos. Le siguió el tomate presentado por Zulima Queipo, con 84 puntos, y en tercer lugar quedó Emilia Rodríguez, vecina de Llano, con 74 puntos. En el certamen también se reconoce al mayor tomate presentado, que en esta ocasión fue un ejemplar de 1.370 gramos, de Adela Rodríguez, de Portiella.

El jurado encargado de seleccionar al mejor tomate estuvo compuesto por profesionales vinculados a distintos ámbitos de la gastronomía, entre ellos los críticos gastronómicos Carlos Maribona y Paz Álvarez, el enólogo Raúl Pérez, cocineros como David Menéndez, Pablo Montero y Ricardo Sotres, el asador José Gordón, el pastelero César Antón o Cuco Nieto, de Campoastur.

Graciela Blanco es la presidenta del jurado e insiste en la filosofía del organizador: "Aquí buscamos el mejor tomate para comer. No para mirar para él" y hace hincapié en que el propósito del certamen es también "prestigiar el tomate de aquí".

En este sentido, Cuco Nieto pone el acento en la importancia de la conservación de las variedades tradicionales. "Normalmente, los más imperfectos, los más rústicos son los autóctonos, porque las variedades más evolucionadas buscan tomates perfectos, más redonditos, sin defectos para la cadena de distribución y eso ha sido contraproducente para el sabor", expone. Por eso valora que el concurso se centre en buscar "un tomate de sabor" y anima a los productores a mantener las semillas y seguir cultivando las variedades propias "para conservar el material vegetal autóctono".

Graciela Blanco, Raúl Pérez y Pablo Montero durante la cata. / D. Álvarez

Otro miembro del jurado, el reconocido enólogo Raúl Pérez, conocedor de los vinos de Cangas, llegó esta vez con el objetivo de descubrir también sus tomates. Asegura que el tomate comparte con el vino una característica fundamental: la diversidad. "El tomate es como los vinos, no hay un vino que le guste a todos", explica el enólogo, que reconoce su preferencia por los ejemplares "en un punto de maduración un poquito más de lo normal y con acidez".

El cocinero David Menéndez destaca el nivel de los participantes: "La calidad suele ser buena. La media es muy alta". En la valoración, explica, el aspecto visual queda en un segundo plano "frente al aroma, la acidez, la frutosidad y la textura".

En el concurso se hace una primera criba, en la que los doce jurados divididos en cuatro grupos valoran 15 ejemplares, eligen los tres mejores de cada grupo y así llegan a la final 12 que ya prueban todos los miembros del jurado, seleccionando los tres mejores.

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El festival tiene además un componente solidario. Los doce tomates finalistas se colocan en un cesto y se subastan con fines benéficos. Este año, la recaudación se destina a la Asociación Parkinson Narcea.