Piel fina, casi sin pepitas y de “muy buen sabor”: estas son las características del mejor tomate de la huerta del Narcea

Una piel muy fina, casi sin pepitas y "muy buen sabor", son las características principales de los tomates ganadores en la decimoquinta edición del Festival del Tomate de la huerta del Narcea que organiza el bar restaurante Blanco de Cangas del Narcea. Cultivados a orillas del río Luiña, en el barrio bodeguero de Santiso, los tomates de José Ramón González Toraño lograron destacar entre los 60 presentados y obtuvieron una puntuación de excelente por parte del jurado profesional que le otorgó 97,5 puntos sobre cien. Además, no es la primera vez que los tomates de este vecino de Santiso triunfan en este certamen.

"Me presenté por primera vez hace catorce años, cuando llevaban cuatro ediciones, y gané, desde entonces solo fallé dos años, aunque no había vuelto a llevarme el primer premio", cuenta el vecino de Santiso que señala que este concurso es un "incentivo" que anima a cuidar "con mimo" de la huerta.

José Ramón González Toraño con el trofeo y el diploma de ganador. / D. Álvarez

Reconoce que es una fiesta que le gusta mucho y en julio ya le preguntó al cocinero Pepe Ron si tenía fecha para su celebración. "Este año desde el primer día ya sabía que tenía que llevarlos al concurso, no porque pensara que iba a ganar, pero se veían muy sanos y con muy buena pinta", asegura el ganador, que fue el primero en inscribirse y entregar los tomates en el restaurante y bar Blanco, el jueves a las diez de la mañana.

Cada año intenta hacer semillero, pero no siempre consigue ver crecer las plantas, así que acaba comprando los plantones a un vecino de Corias, como ocurrió este año. Solo cuenta con dos filas de tomateras de unos tres metros de largo en el pequeño terreno que tiene al lado de casa, pero es más que suficiente para recoger una buena cosecha de tomates si el año viene bueno.

"Este año salieron de maravilla, hizo mucho calor y maduraron muy bien, aunque también hubo tormentas, niebla y orbayo que no es muy bueno para las plantas", detalla.

Además de lo que pueda influir el tiempo, el ganador del concurso también señala que es importante prestarles atención. Primero, cuando el plantón llega a la huerta hay que mantenerlo bien regado para que prenda en la tierra. "Además lo sulfato dos veces, una cuando sale la flor y otra cuando el tomate es como una avellana, para evitar que les entren bichos, una vez que crecen ya empiezo a regar cada cuatro o cinco días y no con mucha agua y también es muy importante quitar todas las ramas bajas", detalla.

Interior del tomate ganador en el Festival del tomate de la huerta del Narcea. / D. Álvarez

González Toraño reconoce que cuidar la huerta conlleva trabajo, pero "compensa". "Aparte de comer unos buenos tomates toda la temporada, si acabas llevándote el reconocimiento del Festival del tomate presta todavía más, porque hace ilusión ver reconocido el trabajo con un premio", señala. De hecho, el diploma de la primera vez que ganó el concurso lo tiene enmarcado y con el diploma actual hará lo mismo, para colocarlo con orgullo en un sitio visible de la casa.

El podio del concurso se completó con más tomates cultivados en el concejo. Los segundos mejores fueron los de Zulima Queipo, que obtuvieron 84 puntos, y en tercer lugar se eligieron los de Emilia Rodríguez, vecina de Llano, con 74 puntos. En el certamen también se reconoce al tomate de mayor tamaño, que en esta ocasión fue un ejemplar de 1.370 gramos, de Adela Rodríguez, de Portiella.

De los sesenta productores que se presentaron al concurso, el jurado, compuesto por profesionales relacionados con la gastronomía, realizó una primera criba, en la que los doce jurados divididos en cuatro grupos valoran 15 ejemplares por grupo para elegir a los tres mejores. De este modo, a la final llegaron 12 tomates que probaron todos los miembros de la mesa de cata para acabar eligiendo a los tres mejores.

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Un ejemplar de cada uno de eso 12 tomates finalistas pasaron a formar parte de una cesta solidaria que se subastó entre el público con fines benéficos. Este año se alcanzó la cifra más alta desde que comenzó a realizarse en 2024, 1.050 euros, cuyo destino es la Asociación Parkinson Narcea.