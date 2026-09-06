Manín, Isclo y Penlés: tres panaderías canguesas que llevan cuatro décadas abriendo camino en Oviedo

Las recetas nacidas entre las montañas del Suroccidente asturiano continúan abriéndose paso en los despachos de la capital de Principado. Panaderías emblemáticas levantadas en Cangas del Narcea han sabido adaptar su modelo de negocio al ritmo de Oviedo, sin renunciar a las señas de identidad de sus hornos originarios. Este es el camino elegido por las conocidas firmas Manín, Isclo y Penlés.

"Los primeros tres años en La Corredoria fueron horribles", rememora Alan García, tercera generación al frente de la panadería artesanal Manín. Se refiere a la decisión de sus padres de instalar un obrador con despacho alrededor de 1996 en Oviedo. Fue su respuesta ante la incipiente despoblación rural y la perspectiva del nuevo hospital, "lo que ahora es el HUCA".

Por aquel entonces la zona era poco más que un "descampado con seis edificios" y las pérdidas apretaron tanto que obligaron a despedir a los primeros empleados. Poco tiempo después abrieron la tienda en Cangas del Narcea, aunque la creencia popular piense que el trayecto fue a la inversa, ampliando progresivamente una oferta que en sus inicios solo comprendía pan y empanadas.

Según explica García, la distancia geográfica marca profundas diferencias en los gustos del consumidor entre ambos concejos. En la tienda de la villa el público "se decanta por el pan clásico de leña fermentado en masera" que hacía la abuela de Alan García, mientras que la clientela ovetense solicita "panes integrales de larga fermentación o chapatas". Pese a haber introducido la masa madre en la villa desde hace cinco años, la cual tiene "un sabor más pronunciado", la panadería mantiene su flexibilidad según el lugar donde trabaje. Aunque Alan García destaca que existe un producto capaz de romper cualquier brecha cultural y son los donuts, que "continúan siendo la pieza más vendida" en ambos mostradores.

El escaparate vivo de Obanca

Fue en diciembre de 2017 cunado María Eugenia Rodríguez, responsable de panadería Isclo, decide "emprender un nuevo rumbo en Oviedo con el respaldo de las ayudas Leader". Con el bagaje de la tradición aprendida de sus padres, diseñó un "espacio moderno", ideado como un escaparate directo al trabajo diario, donde los clientes observan a través del cristal las manos boleando la masa, perciben el trasiego de los dulces artesanales y reciben el aroma de las piezas recién horneadas.

La trayectoria de Isclo comenzó en 1975 en Obanca con un bar levantado por sus padres tras retornar de Suiza con sus ahorros. Aquellas comidas se acompañaban con el pan artesanal que elaboraban en Santa Marina, a tres kilómetros de Cangas, en una masera tradicional, "a cuatro manos y sin máquina alguna, despertando tal entusiasmo que los clientes pedían llevarse las hogazas a sus casas", relata Rodríguez.

Aquel primer horno de leña en el que "apenas entraban treinta piezas" dio paso con los años a instalaciones giratorias de mayor capacidad, y una tienda en la calle Mayor. "Hace ahora 21 años", Maria Eugenia Rodríguez , y su hermano Manuel Rodríguez, abrieron una panadería con cafetería en la villa canguesa, mientras la madre encaraba su jubilación, concentrando allí la actividad y cerrando la panadería de Obanca. En su andadura a Oviedo, María Eugenia ha diversificado la producción especializándose en una "amplia gama de bizcochos propios y galletas elaboradas íntegramente" en su obrador. A la par que mantiene la "demanda de sus bollos de campo y repostería tradicional como casadiellas o carajitos", el establecimiento complementa su oferta con una selección de productos gourmet que abarca mermeladas, conservas y legumbres.

La masera que utilizaban en el Isclo / Lucía Rodríguez Alonso

Cuatro décadas de Cangas a Oviedo

Aunque no tienen tienda física en Oviedo, llevan repartiendo "cuatro décadas a diario", aclara Manuel González, gerente de la panadería Penlés. Desde las cuatro y media de la mañana, los vehículos salen de Cangas del Narcea para abastecer a bares, restaurantes y encargos particulares "desde la zona alta ovetense hasta La Tenderina". La andadura de Penlés comenzó en un pequeño obrador de Ventanueva abierto por los suegros de González a media hora de Cangas, distribuyendo en furgonetas antes de inaugurar su obrador principal a cuatro kilómetros de la villa y sus despachos junto a la calle Uría y la iglesia.

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La demanda de la capital "varía" del hábito en la villa. Mientras en Cangas "triunfa el pan de trigo de toda la vida", los encargos ovetenses se centran en las hogazas y chapatas de trigo y centeno, desplazando al pan blanco comercial que "el consumidor tiende a adquirir en los supermercados", explica el gerente. En el apartado dulce, González lo tiene claro. El "protagonismo absoluto se lo llevan las bollas de hojaldre", una pieza vinculada a la Pascua que "se venden tanto" que se elaboran a diario. El tradicional relleno de cabello de ángel ha ido cediendo terreno ante nuevas preparaciones con crema, chocolate o nata que viajan cada madrugada por carretera para conservar intacta la esencia del suroccidente en los desayunos de la capital.