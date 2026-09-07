Ángel María Vilaboa, sacerdote avilesino, ya es el nuevo párroco de Cangas del Narcea en sustitución de Juan José Blanco

La basílica de Santa María Magdalena, de Cangas del Narcea, vivió este domingo una jornada especial para recibir a su nuevo párroco, Ángel María Vilaboa Pérez (Avilés, 1990). El sacerdote, ordenado en 2018, tuvo su primer destino en Peñamellera Alta y Baja y ahora viaja al Occidente para sustituir al querido párroco Juan José Blanco, enviado a Roma para continuar sus estudios de Teología. La trayectoria de Vilaboa, de treinta y seis años, es particular ya que ingresó en el Seminario tras acabar sus estudios como ingeniero técnico informático.

La toma de posesión tuvo lugar a las doce y media en la basílica canguesa y, entre los asistentes, estuvieron varios integrantes de la Cofradía del Cristo de la Salud, con su hermano mayor, Manuel Rodríguez. Con ellos tendrá la misión de organizar la Semana Santa canguesa, que cada año crece en vistosidad y participación.

Pero, antes de Semana Santa, le toca a Vilaboa afrontar una misión especial en su nuevo destino cangués y es la celebración de la fiesta en honor a la Virgen del Acebo, el próximo martes. La jornada es si cabe este año más especial ya que supone el cierre del año santo concedido por Roma.

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La parroquia a través de la Cofradía del Cristo de la Salud ha organiza una peregrinación desde la basílica de Cangas al Santuario del Acebo, una cita abierta a la participación vecinal.