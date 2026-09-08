Cangas del Narcea se prepara para Ecunarcea con la participación de un centenar de animales procedentes de 58 ganaderías de toda la región

El recinto ferial de La Imera acogerá desde este viernes una nueva edición del Concurso Morfológico Ecuestre "Ecunarcea". Está prevista la participación de un centenar de animales procedentes de 58 ganaderías de toda la región y, además, acogerá la final del Campeonato Morfológico de Caballos Pura Raza Española y Cruzados, que organiza la Asociación Ecuestre, Equasturias.

"Las categorías más reñidas continúan siendo pura raza española y cruzado, lo que hace del sábado el día grande de Ecunarcea. La competición, además, es vital para los ejemplares que se miden en el campeonato regional. Para ellos, la valoración del jurado será decisiva", expone el concejal de Ganadería, Ángel Menéndez. En total, añade, el jurado deberá puntuar 29 animales de pura raza española y 59 de cruzado.

El programa

El recinto ferial abrirá el viernes, 11 de septiembre, por la tarde para permitir la entrada de los animales, si bien, las calificaciones no comenzarán hasta el sábado 12. Las calificaciones se abrirán con la categoría de cruzado y, por la tarde, será el turno de pura raza española. "Durante todo el día habrá puestos con productos y en la tarde se dispondrá de servicio de ludoteca para los más pequeños", añade la organización.

La jornada del sábado concluirá con la entrega de los galardones a los ejemplares de Pura Raza Española y Cruzados vencedores del Campeonato Morfológico de Asturias, Equasturias. La entrega de premios dará paso al espectáculo ecuestre.

Por su parte, el domingo comenzará con las calificaciones de ponis y pura raza árabe. Momento esperado será el domingo cuando se entregará el galardón al mejor animal de Ecunarcea 2026. El acto está programado para las 10.15 horas.

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