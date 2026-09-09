Buenas noticias para los pacientes de Tebongo: el consultorio periférico cangués incorpora extracciones sanguíneas todos los lunes

Los usuarios del consultorio periférico de Tebongo, en Cangas del Narcea, no tendrán que desplazarse para realizar sus análisis de sangre. La Consejería de Salud explica que el centro, que reabrió en diciembre de 2025 tras una ambiciosa remodelación, incorporará el servicio de extracción sanguínea, que funcionará todos los lunes.

"Esta mejora permitirá a los vecinos realizar la toma de muestras para sus análisis clínicos en su propia localidad, evitando desplazamientos al centro de salud de referencia, situado a 11 kilómetros, en la capital del concejo", explica la Consejería. La nueva prestación, añaden, facilitará especialmente el acceso a este servicio a las personas mayores, pacientes con movilidad reducida y usuarios con dificultades de transporte.

Las muestras recogidas se remitirán al laboratorio del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, donde se realizarán los análisis "con todas las garantías de calidad, seguridad y fiabilidad que ofrece un laboratorio acreditado".

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"Incorporar este punto semanal de extracciones supone un avance significativo en accesibilidad, comodidad y calidad asistencial. Además, permitirá realizar el procedimiento en un entorno cercano y familiar para los pacientes, lo que favorece una atención más cómoda", continúa Salud, que defiende su objetivo de acercar las prestaciones sanitarias básicas a la población. Con esta incorporación, todos los centros con consulta diaria en Cangas cuentan con este servicio de extracciones.