La lluvia no frena la devoción al Acebo en Cangas del Narcea en el cierre del año santo: "Tenemos que estar aquí, aunque llueva"

La lluvia empañó la celebración del día del Acebo en Cangas del Narcea, que este año además coincidía con el cierre del año santo. Durante la mañana cientos de personas se acercaron al santuario, en coche la mayoría, pero también otros muchos cumplieron con la tradición de subir caminando. Sin embargo, al inicio de la misa central de la jornada la lluvia hizo acto de presencia, lo que obligó a suspender la procesión. Muchos de los peregrinos también optaron por cancelar las tradicionales meriendas que cuando el buen tiempo acompaña se extienden por el entorno del santuario, solo los más valientes cumplieron con la costumbre y extendieron los manteles bajo pequeñas carpas.

“Es una tradición de toda la vida estar en el Acebo el día 8 y nosotros somos tan devotos que no quisimos marchar a comer a casa, nos gusta este día y le pedimos mucho a la Virgen así que hoy tenemos que estar aquí, aunque llueva”, resumía Gloria Santiago, vecina del pueblo de Bornazal, cercano al santuario.

La comida de la familia de Casa Marrón de Bornazal en el Acebo. / D. Álvarez

A la familia Ferreira Parrondo la lluvia tampoco le impidió disfrutar de la comida campestre desde una ubicación privilegiada que les permitía ver el santuario y seguir la misa. “Es una tradición que vivimos desde que somos críos y estar aquí un día como hoy nos trae muchos recuerdos de infancia”, reconocía Constantino García, que echa de menos el ambiente de las meriendas de su niñez, cuando los manteles se extendían alrededor del santuario, rememorando incluso cómo era antes de la llegada de la carretera. “Antes era todo campo y se llenaba de meriendas alrededor de la iglesia, había otro ambiente, se perdió lo más guapo”, lamenta.

Los peregrinos que llegan al Acebo lo hacen llenos de peticiones y agradecimiento y con mucha devoción por la Virgen del Acebo a la que sobre todo le piden salud. “Volvemos cada año a pedir por la familia, a pedir salud a la Santina”, señala Paula González, que para ella es importante reencontrarse con la Virgen del Acebo cada año. “Desde bien pequeña venimos todos los días de Asturias y es un sentimiento muy fuerte, más aún siendo de aquí cerca”, añade.

La familia Ferreira Parrondo de merienda frente al santuario. / D. Álvarez

Pepe Corros subió caminando como cada año. Le acompañaba sus peticiones y la vela para colocar ante la Virgen. “Siempre le pido que nos volvamos a ver el año que viene y que le vaya bien a la familia, por eso hay que venir a verla, hay que cumplir, además, si no subo es como si me faltara algo”, destaca. Añade además que se trata de una tradición que vivió en su casa desde que era niño y “lo que nos enseñan de pequeños no se olvida”.

Un sentimiento que también comparte el Obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara desde 2023, Atilano Rodríguez, natural de la localidad canguesa de Trascastro, que fue el encargado de presidir la misa del cierre del año santo. “Estar aquí supone recordar las peregrinaciones que desde niño he realizado al santuario acompañado de mi familia y de la gente del pueblo y de las parroquias”, expuso. Además, recalca la importancia del año santo concedido al Acebo, que también tuvo el honor de abrir hace un año: “Es una ocasión para continuar renovando nuestra fe”.

Procesión de entrada de los sacerdotes a la iglesia. / D. Álvarez

Durante el año santo, el santuario comenzó a entregar el “testimonium”, un certificado de peregrinación que sirve de recuerdo a los peregrinos que realizaron la visita a la Virgen del Acebo y que se mantendrá en el tiempo. Aparte, una de las concesiones de este año fue tener la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de la pena que se debe a dios por los pecados perdonados en confesión.

“Para nosotros como cofradía es muy importante haber vivido un año santo en Cangas, en el Acebo, y poder ganar la indulgencia plenaria”, reconoce Manuel Rodríguez, Cofrade Mayor de la Cofradía del Cristo de la Salud, que organizó una peregrinación conjunta desde Cangas del Narcea en la que participaron medio centenar de personas.

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Lleno en la iglesia durante la misa principal de la jornada festiva. / D. Álvarez

“El balance de este año santo es muy positivo, el santuario recibió a muchos peregrinos, muchos grupos y parroquias de Asturias, además del goteo continuado de gente a lo largo de todo el año de los concejos del Suroccidente y también de otros como Navia y Valdés y, por supuesto, de gente llegada sobre todo de Madrid”, subraya el sacerdote Miguel Vilariño, que recuerda que el próximo domingo día 13 el Acebo volverá a estar de celebración con el día de las ofrendas, el conocido como Domingo Detrás, en el que se oficiará una misa de acción de gracias “por todos los frutos de este año santo”, que estará presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes.