Piedad Calzada, maestra recién jubilada en Cangas del Narcea: "La cultura del esfuerzo fue hacia abajo y los niveles también disminuyeron"

Piedad Calzada García (Gijón, 1965) acaba de jubilarse después de 38 años como docente, ocho de ellos como directora del colegio público Alejandro Casona de Cangas del Narcea. Su relación con el centro, sin embargo, viene de mucho antes: estuvo vinculada al Casona durante unos quince años, aunque de forma intermitente, en una trayectoria que en el Suroccidente también la llevó por la escuela rural de Piñera, el colegio Obanca y el colegio El Pascón de Tineo, donde pasó ocho cursos. Además, puso en marcha la escuela infantil Los Gigantinos. Se marcha con la satisfacción de quien, al hacer balance, lo tiene claro: "Si volviese a empezar, volvería a ser maestra".

¿Con qué sensación se jubila y qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando mira atrás?

La sensación es agridulce. Por un lado, estoy contenta porque todavía me considero joven, tengo salud y tiempo por delante para disfrutar y hacer cosas que hasta ahora no podía. Por otro, reflexionas sobre el paso del tiempo y piensas: "Ay, madre, ¿cómo pasó todo esto tan rápido?". Pero, miro atrás con satisfacción por el camino recorrido. Toqué varios palos y el balance es positivo.

¿Cuánto ha cambiado la escuela desde que empezó a trabajar como docente?

Ha cambiado muchísimo. Mucha gente lo ve con nostalgia, pero yo veo todas las mejoras que se fueron consiguiendo. Mejoraron las jornadas, los horarios y las condiciones, y la informática supuso un cambio tremendo. La parte burocrática sigue siendo excesiva, pero en general creo que se ha avanzado mucho.

¿Añora algún momento del pasado como mejor en la educación?

No, pero sí veo que la cultura del esfuerzo fue hacia abajo y los niveles también disminuyeron. Además, en las familias antes se ponían expectativas más altas, ahora me da la sensación de que nos conformamos con lo mínimo. Eso sí que me duele.

¿Ha cambiado la relación entre las familias y el colegio? ¿Es más fácil o más difícil educar juntos hoy?

Antes la relación era más distante. Ahora se trabaja mucho más en esa colaboración entre familia y escuela y aquí siempre hemos tenido buena relación con las familias y mucha apertura. El colegio es un equilibrante de desigualdades y uno de los grandes avances fueron los apoyos y los equipos de orientación, porque permiten detectar las necesidades del alumnado y poner recursos para ayudar.

La llegada de las nuevas tecnologías. ¿Qué oportunidades ofrecen y qué riesgos cree que hay que vigilar?

Tenemos que enseñar a utilizar las nuevas tecnologías y también asesorar a las familias sobre sus riesgos. La inteligencia artificial me parece una ventana infinita de oportunidades, pero primero tenemos que saber utilizarla los adultos y formar al alumnado. Pero, no veo necesario sustituir los libros por pantallas. El alumnado tiene que aprender a utilizar lo manual y también las nuevas tecnologías.

Además, me preocupa el abuso de las pantallas desde edades muy tempranas. Ves a bebés con móviles mientras van en el carrito por la calle o durante las comidas y, así se están perdiendo todos los estímulos. Después, cuando llegan al colegio a los tres años, notas problemas de lenguaje y de atención, y yo creo que el abuso de las pantallas influye.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el colegio?

Necesita una reforma para mejorar su aislamiento térmico y frente a la filtración de humedades. Creo que es de los mejores edificios que tenemos en Cangas, junto con el instituto, pero hay que mantenerlo y las grandes obras están pendientes. En Cangas se hicieron inversiones en los colegios Obanca y en el Maestro Casanova y nosotros también llevamos solicitándolo años, así que creo que ahora es el momento de que se haga.

Si pudiera volver a aquel primer día en el que comenzó su vida como maestra, sabiendo todo lo que sabe hoy, ¿volvería a elegir el mismo camino?

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Si volviese a empezar, volvería a ser maestra. Y volvería a hacer lo mismo. Me dio muchas satisfacciones y el cómputo general es positivo, cien por cien. Volvería mil veces. Y la culpa de todo eso la tiene el alumnado. Después de Magisterio hice Pedagogía y pude haber cambiado, pero estoy satisfecha con el camino recorrido. Y para mí, el Alejandro Casona siempre será mi cole.