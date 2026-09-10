El temor a perder la mina de Vega de Rengos impulsa un equipo de trabajo con TyC Narcea, el PP y agentes económicos y políticos: “Están jugando con una actividad trascendente”

Un grupo de trabajo para defender la continuidad de la explotación minera de Vega de Rengos en Cangas del Narcea es la iniciativa que está liderando el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, presidente también del PP local. La propuesta surge después de conocer que el planteamiento inicial del Instituto de Transición Justa (ITJ) es que la empresa que gestiona la explotación, TyC Narcea, tenga de que devolver las ayudas públicas concedidas para el cierre de la mina por parte de su predecesora, Carbonar, al considerar que existen coincidencias en ambos proyectos en la misma unidad de producción.

A falta de que se realicen y resuelvan las alegaciones, la cantidad a devolver ascendería a 31,24 millones de euros, lo que podría poner en riesgo la continuidad de la explotación minera. Ante esa posibilidad Fontaniella está impulsando la creación de un equipo de trabajo compuesto por responsables de la empresa y del PP local y autonómico, así como abierto a todos los agentes políticos y económicos, con el objetivo de luchar por la continuidad de la explotación minera.

“Están jugando con una actividad que es trascendente para Cangas del Narcea y un gran proyecto para nuestra tierra”, lamenta el alcalde cangués, que denuncia “la grave falta de decisión por parte del Ejecutivo del socialista Adrián Barbón”, así como lo que considera “información cruzada” en las informaciones trasladadas por el Ministerio y por el Gobierno del Principado de Asturias.

La primera reunión de este grupo de trabajo ya tiene fecha. Será este viernes en Oviedo y contará con la participación del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de José Luis Fontaniella y de representantes de TYC La Mata. El objetivo principal será conocer de primera mano la situación actual que atraviesa la explotación minera y analizar las posibles vías de actuación para favorecer su continuidad.

De este modo, Fontaniella plantea que “todas las acciones que el PP, a través de este trabajo en equipo junto con la empresa, pueda impulsar para ayudar a que la mina de TYC Narcea pueda estar abierta, sean puestas en marcha”.

Añade además que se debe ejercer “toda la fuerza necesaria para que nos tomen en serio, más aún tras comprobar que ninguna de las distintas tomas de contacto con el Principado ha sido resolutiva”. Para ello, el alcalde popular hace un llamamiento a la implicación de todos los agentes políticos y económicos que puedan contribuir a encontrar una solución que permita a la empresa mantener su actividad de extracción de mineral y garantizar el empleo de su plantilla.

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“Estamos hablando de mucho más que de una empresa: estamos hablando de mantener empleos y de garantizar la estabilidad económica y social, la seguridad y el bienestar a más de un centenar de familias de mi concejo”, concluye el alcalde cangués.