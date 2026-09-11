Nuevo día de celebración en el Acebo con el Domingo Detrás: la cita recupera la tradición vaqueira de antaño con la recreación de la trashumancia y la subasta de ofrendas

El santuario del Acebo volverá a recuperar las tradiciones vinculadas al domingo siguiente a la fiesta del 8 de septiembre, conocido como Domingo Detrás o Día de las Ofrendas, este 13 de septiembre. Se trata de una celebración vinculada a los vaqueiros, pues era el día que desde 1723 tenían reservado para festejar a la Virgen del Acebo, de la que siempre fueron muy devotos.

De este modo, el próximo domingo antes de la una de la tarde se recreará la llegada de los vaqueiros al alto del Acebo, lo harán con el ganado, como se hacía décadas atrás, cuando comenzaban su trashumancia de las brañas de verano hacia las de invierno. Un paso que se hará acompañado de grupos de música tradicional.

Tras la recreación se celebrará la misa con procesión, que este año será especial porque estará presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes. Después se subastarán ofrendas a la Santina, como hacían los vaqueiros de antaño, que ofrecían ganado a la Virgen que luego se subastaba.

La celebración festiva, organizada por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, continuará con las populares meriendas alrededor del santuario y una tarde llena de música tradicional a cago de los grupos “Son d’Arriba”, la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea, el grupo “Perendengue”, “La Corte d’Enverniegu”, “Sulabarda”, la bandina “los Eólicos”, además este año se contará con la participación especial del grupo folclórico de Vila Verde, de Minho, en Portugal.

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Precisamente el sábado, el grupo portugués ofrecerá un taller de folclore y tradiciones del país vecino organizado por la asociación cultural “El Bail.le” y el grupo “Perendengue”. La actividad comenzará a las 19.00 horas en la plaza La Oliva e incluirá una demostración de cómo se borda el pañuelo del amor de Vila Verde, una muestra de cómo se tocan diferentes instrumentos tradicionales y sus cantos, así como de danza. El taller finalizará con la interpretación de una danza conjunta entre los integrantes del grupo y los participantes.