Cangas del Narcea se llena de Vespas, el vehículo de dos ruedas "raro", en la primera concentración organizada por el club local, "Vespistas del Narcea"

Cangas del Narcea tiene este sábado un sonido diferente. El característico traqueteo de las Vespas y las miradas curiosas de quienes se acercan hasta el entorno del Ayuntamiento para contemplar una colección de motos que, por unas horas, convierte el centro de la villa en un pequeño museo al aire libre.

El responsable es el club Vespistas del Narcea, una asociación joven, nacida hace apenas dos años de la afición compartida por un grupo de amigos y que afronta este sábado con especial ilusión su primera gran concentración en casa. Y el estreno difícilmente podía haber tenido mejor acogida: la organización había fijado un límite de cien motos y, a pocas horas de la cita, únicamente quedaban cuatro plazas por cubrir.

"Estamos muy ilusionados. Es la primera que hacemos en casa y esperamos que sea la primera de muchas", explica Miguel Ángel Fernández, el líder de Vespistas del Narcea. Hasta Cangas han llegado aficionados procedentes de diferentes puntos de Asturias, "desde Oriente hasta Occidente", además de participantes llegados desde Galicia.

La jornada tiene como uno de sus escenarios principales el patio y el entorno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde las motos permanecen expuestas y donde también se celebran actividades como un sorteo de regalos. Pero buena parte del espectáculo está simplemente en detenerse a observarlas.

Las hay de prácticamente todos los colores. Algunas conservan escrupulosamente su aspecto original; otras han pasado por las manos de sus propietarios, que las han personalizado, restaurado o cambiado de color. Junto a las Vespas también se pueden encontrar Lambrettas, otra de las grandes protagonistas entre los amantes de los scooters clásicos.

"Lo que más nos gusta como asociación es que la gente las vea. Es casi como si fuese un museo", cuenta Fernández. Y ese objetivo se cumple desde primera hora. Son muchos los vecinos de Cangas del Narcea que se acercan, se detienen frente a las motos y observan con interés cada detalle. Para unos despiertan recuerdos; para otros, curiosidad ante unos vehículos que continúan llamando la atención décadas después de haber salido de fábrica.

De cuatro o cinco amigos a un club con una treintena de socios

La historia de Vespistas del Narcea comenzó de una forma sencilla. Primero fueron los contactos a través de las redes sociales y después llegaron los encuentros en persona. "Éramos cuatro o cinco amigos y poco a poco fue creciendo", recuerda su presidente. Otra concentración terminó de darles el empujón necesario para organizarse y convertir una afición compartida en un club.

Ahora rondan la treintena de socios, aunque las expectativas apuntan mucho más alto. "De momento somos pocos, pero para los próximos años creemos que vamos a subir bastante la cifra", señala Fernández. Su intención es que el proyecto no se limite únicamente a Cangas, sino que pueda aglutinar a "aficionados de toda la ribera del Narcea".

Por encima de las motos, asegura, está además la amistad que se ha ido formando alrededor de ellas. "La Vespa nos une. Se crea un grupo de amistad", resume.

Un encanto "raro"

¿Qué tiene una Vespa para despertar semejante fidelidad? Ni siquiera quienes llevan años sobre una encuentran siempre una respuesta sencilla. "No sé qué tiene de especial. Tiene un encanto, algo raro, diferente al resto de las motos", reconoce Fernández. Su rueda pequeña, su mecánica sencilla y ese inconfundible motor forman parte de una personalidad que ha convertido a estos vehículos en auténticos clásicos.

Algunos socios las utilizan incluso en su día a día. Otros las reservan para salidas, concentraciones y encuentros. Y mantenerlas exige dedicación. "Puede ser una afición cara, depende de lo que te quieras gastar. Siempre hay que estar encima de ellas, mimándolas y acariciándolas", bromea el presidente. La ventaja es que se trata de vehículos antiguos pero de una mecánica relativamente sencilla, lo que permite a muchos aficionados involucrarse personalmente en su conservación.

Entre las participantes de este sábado hay motos de diferentes épocas, aunque alguna de las más veteranas finalmente no ha podido acudir. Incluso estaba prevista la presencia de una unidad de alrededor de 1960.

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La variedad de modelos, colores y estilos resume precisamente el espíritu de la concentración: conservar vehículos con historia, compartir la afición y, sobre todo, sacarlos a la calle para que puedan disfrutarlos también "quienes nunca se han subido a uno".