El vino de Cangas vive una vendimia adelantada: el 30 por ciento de la cosecha ya está en bodega

Alrededor del 30 por ciento de la uva que se vendimiará en los viñedos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas ya está en bodega. De hecho, esta semana las tres bodegas ibienses (Señorío de Ibias, Siluvio y Viña Áurea) pondrán fin a la campaña, que este año volvió a empezar de forma adelantada, el último fin de semana de agosto, debido a una brotación temprana a principios de abril y al verano cálido que ayudó a acelerar su maduración.

Vista general de la vendimia en el viñedo de la bodega Antón Chicote. / D. Álvarez

"Es una cosecha buena, no llegará a ser tan cuantiosa como la del año pasado, que fue excepcional, pero tiene muy buena pinta", señala el presidente de la DOP, Adrián Fernández, que en su caso ya ha finalizado la recogida. Hace hincapié en la calidad del fruto recogido: "La uva entra muy sana a las bodegas y como contamos con buenas condiciones meteorológicas, está entrando en un punto de maduración perfecta".

No duda de que el resultado será "unos buenos vinos". El viticultor y bodeguero apunta que esta añada dará unos vinos equilibrados en cuanto a grado alcohólico y acidez. En su bodega, Señorío de Ibias, donde ya tiene varios depósitos fermentando, ha comprobado al analizar los mostos que tienen "una acidez justa y el grado alcohólico está en 13 en los blancos y en 14 para los tintos", además, añade que "aromáticamente tienen muy buena pinta, así que va a ser un buen vino".

"Un año de mucho trabajo"

No obstante, para llegar a ese "buen vino", Fernández recuerda que han pasado por un año con mucho trabajo en los viñedos, que hicieron frente a diferentes dificultades. La primera fueron las heladas de abril, cuando las plantas ya habían brotado, lo que afectó especialmente a parcelas próximas al río. Con la llegada del verano y las tormentas, algunos viñedos vieron mermar su producción debido al granizo, especialmente en Ibias.

"La segunda semana de junio fue complicada, tuvimos que estar muy encima de las viñas, se deshojó para ventilar para que no se humedecieran los racimos, que es algo que se suele hacer en agosto, además en las parcelas afectadas por granizo se estuvieron cortando uvas dañadas para hacer la selección, fue un año que dio trabajo", expone.

El vendimiador Andrés Castil durante la recogida de uva para la bodega Antón Chicote. / D. Álvarez

A ello se añade la presencia de enfermedades fúngicas, teniendo muchos viticultores que hacer frente a un brote de mildiu.

En este contexto afronta su primera vendimia la bodega recién incorporada a la DOP Cangas, que además recupera el nombre de Antón Chicote. Lo hace al hacerse cargo del viñedo que el popular viticultor y bodeguero cangués, fallecido en 2022, cultivó alrededor de su casa, cerca de Villarín de Limés, en Cangas del Narcea.

Resugir de la bodega Antón Chicote

En este contexto afronta su primera vendimia una bodega recién incorporada a la DOP Cangas, que además recupera el nombre de bodega Antón Chicote. Lo hace al gestionar el viñedo que el popular viticultor y bodeguero cangués, fallecido en 2022, cultivó alrededor de su casa cerca de Villarín de Limés, en Cangas del Narcea.

Al frente están seis amigos Miguel Ángel Fernández, Paul Terente, Antonio Iglesias, Manuel Fernández Cabal, Fabián Riera y Pablo González, que se embarcaron en la aventura de elaborar vino de Cangas a principios de año y estos días están inmersos en su primera cosecha.

"Estamos con mucha ilusión y yo estoy cumpliendo un sueño: coger nuestras propias uvas para hacer vino de Cangas", señala Miguel Ángel Fernández, quien lleva dos décadas formando parte del comité de cata de la DOP y que al enterarse de la posibilidad de poder hacerse cargo de la bodega de Antón Chicote decidió involucrar a sus cinco amigos de infancia para sacar adelante el proyecto.

Miguel Ángel Fernández procesa la uva. / D. Álvarez

"La verdad que ni lo dudamos, nos lo comentó un sábado y el martes ya estábamos visitando el viñedo y la bodega con el hermano de Antón Chicote, Paco, y ese mismo día le dijimos que sí", cuenta Paul Terente, que se muestra expectante ante el resultado de la primera cosecha.

Una primera vendimia en la que no se han librado de tener que hacer frente a las dificultades propias de la campaña, en su caso, especialmente marcada por el mildiu. "Es verdad que no están las plantas con toda la cantidad de racimos en las condiciones que nos gustaría por el brote de mildiu, pero nosotros apostamos por una producción de calidad, mimada, con una uva bien seleccionada, frente al volumen", detalla Terente.

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En Cangas del Narcea, la vendimia se preve que se pueda alargar durante todo el mes. Actualmente, las cinco bodegas de la DOP ubicadas en este concejo (Monasterio de Corias, Martínez Parrondo, Las Danzas, La Verdea y Antón Chicote) están trabajando a pleno rendimiento para recoger su cosecha.