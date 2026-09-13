Pasión equina en Cangas del Narcea con motivo del tradicional Concurso Morfológico Ecuestre: "Mi caballo es mi psicólogo"

Ecunarcea volvió a convertir este fin de semana el recinto ferial de La Imera en punto de encuentro para criadores y aficionados al mundo del caballo. El Concurso Morfológico Ecuestre de Cangas del Narcea reunió este año a cerca de un centenar de animales y reforzó su atractivo con la celebración, dentro del programa, de la final del Campeonato Morfológico de Asturias de caballos Pura Raza Española y cruzados.

Entre los participantes se mezclan perfiles muy distintos. Pepe Gillón, vecino de la villa y habitual del certamen "desde que tiene uso de razón", representa la vertiente más aficionada. Sin tradición ganadera en casa, recuerda acudir de niño a las antiguas ferias canguesas para ver los caballos y, con el tiempo, logró formar una pequeña ganadería propia.

Para él, el vínculo con estos animales va mucho más allá de la competición. "El caballo es mi psicólogo", resume. Cabalgar, cuidarlos o pasar tiempo con ellos supone, explica, una forma de "desconectar" de una profesión (trabaja en servicios funerarios) marcada en muchas ocasiones por situaciones difíciles y recuperar el equilibrio.

Esa afición, sin embargo, exige cada vez más inversión y dedicación. Gillón señala que la calidad de los animales y, sobre todo, su preparación para los concursos han evolucionado "enormemente" en los últimos años. Donde antes muchos ejemplares llegaban prácticamente directos del monte, hoy competir implica alimentación específica, doma, presentación y, en muchos casos, recurrir a centros ecuestres, jinetes y preparadores. En razas como el Pura Raza Español, adquirir un animal joven con buenas condiciones "puede suponer desembolsos de 20.000 o 30.000 euros", a los que después hay que añadir los gastos de mantenimiento y preparación.

"No solo es sacarlos a pista"

En el extremo profesional está Manuel Iglesias, responsable de un centro ecuestre y dedicado desde hace años al mundo del caballo La Perla, de Cangas del Narcea. Acudió a Ecunarcea con catorce ejemplares, entre animales propios y de clientes, algunos de ellos con opciones de pelear por los principales premios que, en su totalidad, se conocerán hoy, domingo. Para Iglesias, llegar a un concurso en condiciones es el resultado de un trabajo que se prolonga durante todo el año. "No es solo sacarlos a la pista, es sacarlos con su máximo esplendor", explica. Alimentación, musculación, manejo desde potros, transporte y entrenamiento forman parte de una preparación continua en la que cualquier contratiempo puede condicionar el resultado.

Por la izquierda, Héctor Martínez, Pepe Gillón y Manuel Iglesias. / R. A. S.

Su trayectoria refleja también la profesionalización del sector. Con 17 años se marchó a Extremadura para formarse y hoy lleva alrededor de 16 años al frente de su centro, después de haber convertido una afición de infancia en su profesión. En una época en la que no existía la facilidad actual para acceder a información, recuerda aprender "con libros y vídeos en VHS".

Noticias relacionadas

Instalaciones "pequeñas"

Ahora trabaja con decenas de animales y defiende la necesidad de seguir mejorando las instalaciones del certamen. Valora el ambiente y la participación de Ecunarcea, aunque considera que la pista se ha quedado "pequeña" para que los caballos puedan mostrar todo su potencial, ya que el resultado del concurso puntúa para el circuito regional.