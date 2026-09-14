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Alta participación en el Domingo Detrás de Cangas del Narcea, con misa a cargo del Arzobispo, mucho sol y nuevas ofrendas

Desde 1723 los vaqueiros tienen reservado este día para festejar a la Virgen de El Acebo, a la que veneran

En imágenes: la celebración del Domingo Detrás en el santuario de El Acebo

En imágenes: la celebración del Domingo Detrás en el santuario de El Acebo

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En imágenes: la celebración del Domingo Detrás en el santuario de El Acebo / D. Á.

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Cangas del Narcea

La celebración del Domingo Detrás, una fiesta que se celebra después del 8 de septiembre en la capilla de El Acebo de Cangas del Narcea y está ligada a la tradición vaqueira, tuvo este año una visita especial, la del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que presidió la misa.

Se da la circustancia de que con esta festividad se cerró en la práctica, aunque oficialmente lo hizo el pasado ocho de septiembre, el Año Santo del Santuario que conmemoró el 450º aniversario del primer milagro conocido en el santuario.

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La fiesta contó este año con novedades. Se recuperaron tradiciones ligadas a tiempos pretéritos, como la llegada de los vaqueiros al alto del Acebo con el ganado y las ofrendas a la virgen. Tampoco faltó la música tradicional. Desde 1723 los vaqueiros tenían reservado este día para festejar a la Virgen del Acebo, a quien veneran. La fiesta continuó después de la misa con las meriendas familiares en un día de calor y sol que influyó en la numerosa afluencia.

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