"Los niños con celiaquía se pueden contaminar con unas simples migas de pan": la guía editada por la canguesa Lorena Pérez supera las 70.000 descargas

“La celiaquía en el cole” es la guía de descarga gratuita elaborada por la plataforma Celicidad, que dirige la dietista y periodista de Cangas del Narcea, Lorena Pérez. Acaba salir su séptima edición y en las publicaciones anteriores se han superado las 70.000 descargas. El objetivo de esta guía es ofrecer a profesores y profesionales de los centros educativos información útil y rigurosa sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten que deben llevar de forma estricta sus estudiantes con celiaquía.

“Existe mucha desinformación y mucho mito sobre la enfermedad celiaca, y es importante que los profesionales de los centros escolares tengan unas nociones básicas sobre lo que implica esta enfermedad autoinmune y las necesidades de aquellos que la padecen”, señala Pérez.

Qué es la celiaquía, qué es el gluten, cómo se hace la dieta sin gluten, nociones sobre contaminación cruzada o contacto cruzado y la clasificación de los alimentos de FACE, son algunos de los apartados principales que componen esta guía. “Son cuestiones básicas para que los profesores y demás profesionales comprendan a grandes rasgos lo que supone tener que hacer de forma estricta todos los días la dieta sin gluten. Es una información importante también para que los padres estén más tranquilos”, señala Pérez, que recuerda que es “fundamental que tanto profesores como los compañeros de los alumnos con celiaquía sepan que los niños con celiaquía se puede contaminar en el comedor con un gesto tan sencillo como es que sobre su plato sin gluten caigan unas migas de pan con gluten”.

La guía también ofrece ideas sobre opciones sin gluten de cara a la organización de fiestas, juegos u otras actividades, con el objetivo de que el estudiante con celiaquía pueda participar «como uno más».

La guía pone el foco también en el hecho de que, aunque una persona con celiaquía no tenga síntomas externos, “siempre habrá una respuesta inmunológica y un daño intestinal, ya que la celiaquía es una enfermedad autoinmune y la más mínima cantidad de gluten hace que el sistema inmunitario reaccione lesionando las vellosidades intestinales de las personas con celiaquía”, explica Pérez, que insiste en la importancia de concienciar a la población de que la dieta de las personas que sufren esta enfermedad sea “cien por cien sin gluten todos los días, sin transgresiones y tratando de evitar las posibles contaminaciones accidentales”.

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La guía ya está disponible y se puede descargar de forma gratuita a través de la página web de Celicidad.