"Pasión Mater", una yegua de seis años "muy bien proporcionada, bien hecha y con muy buena genética, reina en Ecunarcea 2026

"Pasión Mater", una yegua de seis años y alrededor de 600 kilos propiedad de Rubén Sánchez Remi, se convirtió en la gran protagonista de Ecunarcea 2026 al ser proclamada mejor ejemplar del concurso. El animal completó una jornada redonda tras imponerse también en su categoría y lograr el campeonato de Asturias.

Para su propietario, el reconocimiento supone la confirmación de una apuesta iniciada hace apenas dos años y medio, cuando decidió introducirse de manera más seria en la cría de caballos. "Es una yegua muy bien proporcionada, bien hecha y con muy buena genética", explica Sánchez, que no dudó en realizar una importante inversión cuando tuvo la oportunidad de hacerse con ella.

La decisión no pudo darle mejores resultados. Además de los títulos conseguidos por "Pasión Mater", uno de sus hijos, el joven potro "Patriarca RS", también fue proclamado campeón de Asturias en su categoría durante el certamen.

"Cuando la vi me gustó e hice la inversión. Ahora tengo un hijo suyo que quedó campeón de Asturias", señala el criador, que en apenas unos años ha pasado de plantearse la compra de un caballo a contar con una ganadería de alrededor de una veintena de ejemplares.

De un caballo a una yeguada

La afición viene de lejos. Rubén Sánchez, natural de Piloña y profesional del sector hostelero, propietario del restaurante La Roca, reconoce que los caballos siempre fueron una de sus grandes pasiones.

Empecé más en serio hace dos años y medio o tres. Quería comprar un caballo y ahora tengo veintiuno", relata.

Su yeguada se encuentra en Llames de Parres, en la zona de El Otero, donde continúa desarrollando un proyecto que empezó prácticamente como una afición y que poco a poco ha ido creciendo tanto en número de animales como en resultados.

"Pasión Mater" procede de una genética especialmente reconocida. La yegua está vinculada a Mater Christi, una ganadería con ejemplares que han logrado importantes reconocimientos internacionales, circunstancia que, junto a sus características morfológicas, convenció a Sánchez Remi a la hora de incorporarla a su proyecto de cría.

Los resultados de Ecunarcea avalan esa apuesta. De los cuatro ejemplares españoles presentados por su ganadería, tres consiguieron imponerse en sus respectivas categorías: una potra, un potro y la propia yegua "Pasión Mater"

Cariño, cuidados y alimentación

Detrás de los premios, advierte el criador, existe un trabajo cotidiano que exige constancia. Para conseguir animales en buenas condiciones no basta con disponer de una buena genética.

"Hay que criarlos con mucho cariño y mucho amor. La alimentación es de las cosas más importantes y hay que tenerlo todo muy cuidado. Hay que venir a verlos todos los días", explica.

La yeguada cuenta ya con pista y picadero para continuar avanzando en el cuidado y preparación de los animales. Sánchez Remi admite que se trata de "un hobby caro", aunque los resultados cosechados en tan poco tiempo refuerzan su apuesta por continuar creciendo.

Campeones árabes, ponis y subida al Alto del Acebo

Ecunarcea 2026 dejó además otros nombres propios. En la raza árabe, "BT Opalina", de José Manuel Álvarez, consiguió el título de campeona en hembras, mientras que "Bom-Bom", de Juan Martínez, se impuso entre los machos.

En la categoría de poni, los mejores ejemplares fueron "Pepón" y "Lady MYL", ambos presentados por Miguel Olegario Peláez .

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La edición concluyó con una imagen ya ligada al carácter festivo de la cita: una treintena de caballos emprendieron la subida al Alto del Acebo, sumándose de esta forma a la celebración del Domingo Detrás.