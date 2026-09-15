El Narcea abre la temporada con "una gran victoria": marca cuatro goles a la EFRO

El Narcea ha retomado la competición este fin de semana con buenas sensaciones después de lograr una victoria frente a la EFRO A (Escuela de fútbol Real Oviedo) en su campo, el Matalablima de Oviedo. El resultado del partido fue de 2-4 para los de Cangas del Narcea, que destacan lo importante que es comenzar la temporada con una victoria y además fuera de casa.

“Fue un buen partido de inicio de temporada, era un campo difícil contra un equipo de jugadores muy jóvenes, pero con muy buena preparación física y técnica”, destaca el entrenador del Narcea, Andrés Linde sobre los rivales.

Reconoce que el partido se desarrolló “con mucho ritmo, velocidad y bastante precisión” y que, por ello, también hubo sufrimiento. No obstante, con diez minutos de partido, el Narcea logró adelantarse en el marcador con un gol de Marino Menéndez. Esto dio un respiro al equipo, pero “en un error muy defendible, en una acción a balón parado llegó el empate”, apunta el entrenador. El jugador David Graff marcaba en el minuto 21 el primer gol para EFRO.

Antes de finalizar el primer tiempo, en el minuto 44 llegó el segundo gol del Narcea, obra de Daniel Menéndez Esteves, llegando así al descanso por encima en el marcador.

“Tras el descanso salimos muy bien, controlando bien el partido y logramos sumar el tercer gol, incluso hubo opciones de sentenciar el partido”, rememora Linde. Diego López fue el encargado de marcar el tercer gol en el minuto 52, pero de nuevo “un error defensivo en una jugada aislada”, la EFRO vuelve a acortar distancias marcando su segundo gol, obra de Youngung Lee.

Un penalti que Daniel Rodríguez convirtió en gol al final del partido dio la holgada victoria a los de Cangas del Narcea.

“Empezar ganando y fuera de casa es muy difícil y muy importante, fue una gran victoria frente a un buen equipo”, analiza Andrés Linde, que valora el “gran nivel físico de los jugadores” y su respuesta durante todo el partido.

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El objetivo que se marcan para el arranque de la temporada es seguir trabajando “partido a partido e intentar sumar tres puntos”, concluye Linde.