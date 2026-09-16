La reforma del Acebo, contada por quienes la hicieron: un documental repasa la obra de rehabilitación del santuario y recorre su historia

Un documental sobre el santuario del Acebo pone el broche a la reforma integral a la que se ha sometido la iglesia canguesa en el último año. El audiovisual, realizado por el cangués Benito Sierra y promovido por la empresa constructora, New Cabanal, recoge el proceso de la obra, pero también la historia y la importancia del santuario para el Occidente a través de las voces del cangués Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, y del sacerdote Juan José Blanco.

“A lo largo de la obra fuimos haciendo reuniones todas las partes implicadas para ir haciendo seguimiento y en cada una de ellas siempre surgían referencias históricas y menciones a reformas anteriores y llegamos a la conclusión de que debíamos dejar documentado todo el trabajo que se estaba haciendo”, explica José Manuel Suárez Fernández, gerente de New Cabanal.

El documental salió a la luz coincidiendo con la fiesta del Acebo, el pasado 8 de septiembre, y se pudo ver en una pantalla instalada en la tienda de recuerdos del santuario. Desde hace unos días también está disponible en Youtube y se podrá encontrar en la página de “Tous pa tous. Sociedad de cangueses amantes del país”. La intención es que la grabación pueda ser consultada de forma gratuita. “No lo hicimos para sacarle rendimiento económico, sino para que la gente lo pueda disfrutar y ver en lo que consistió la obra, porque muchas personas sienten esta iglesia como una parte de ellas”, recalca Suárez.

Para la empresa canguesa lo es. “Hicimos la obra como si fuera para nosotros, como si fuera nuestra casa”, asegura José Manuel Suárez, que hace hincapié en el vínculo que tiene la familia con el santuario, en el que han tenido lugar todas sus celebraciones religiosas como bautizos o comuniones. Por ello, para José Manuel Suárez es un “orgullo” haber podido hacerse cargo de la actuación y con ello formar parte “de la historia del edificio, que es algo que nos hace sentir muy orgullosos”.

Suárez Fernández representa a la segunda generación al frente de una empresa que inició su padre, José Manuel Suárez Arias. En el documental, este último recuerda que la actuación más urgente era la del tejado, que fue renovado por completo. Los trabajos continuaron con el saneamiento perimetral para eliminar humedades y la renovación de las fachadas. La trasera recuperó su acabado de cal y se realizó una intensa limpieza en las paredes de piedra vista.

La intervención permitió también recuperar un cabildo lateral que aparecía en fotografías antiguas y mejorar la accesibilidad al templo a través de la puerta de las ofrendas. Asimismo, se rehabilitaron la torre y el campanario, cuyas campanas han vuelto a sonar. En una segunda fase se acometió la reforma interior, con la renovación de las paredes y la instalación de una nueva iluminación y megafonía.

Noticias relacionadas

En el documental también participa el arquitecto de la obra, Benigno Gómez, que señala que quedan pendientes para el futuro nuevas actuaciones en el entorno del santuario.