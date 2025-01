Todas las mañanas escucho la radio mientras conduzco hacia mi trabajo, en concreto Radio 3, me conecta con el mundo mientras mi atención descansa en la carretera.

Ayer escuché el nuevo sencillo de Leiva “Ángulo muerto” que os recomiendo, habla de amor y vulnerabilidad, palabras que deberíamos incorporar más en nuestras conversaciones. A lo que voy, esto me ha hecho pensar en el ángulo muerto de los coches, esa zona lateral en la que no vemos ni con espejo retrovisor ni con el del interior ni con los laterales y que supone una gran amenaza ya que provoca pequeños y grandes accidentes. Hemos buscado remedios para evitarlos y para mejorar la visibilidad: ajustamos los espejos antes de iniciar la marcha, nos colocamos bien en el asiento, instalamos espejos de ángulos muertos, tenemos cámaras traseras, sensores que nos ayudan a aparcar, usamos los intermitentes (algunos más que otros) para mostrar al resto hacia donde nos vamos a mover.

Pero creo que a lo que aún no hemos puesto remedio es a nuestro ángulo muerto emocional, ese que tenemos todas las personas y que nos hace ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Vemos cada día cómo se vulneran derechos humanos y normalizamos actitudes que generan dolor y perpetúan situaciones de violencia y desamparo. Escuchamos opiniones diversas y las aceptamos al pensar equivocadamente que todas las opiniones son respetables. Pues no y ya lo dijo el filósofo José Antonio Marina y no hace mucho también se lo escuché a la filósofa Adela Cortina: todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, pero no todas las opiniones son respetables, depende de su contenido.

En España en el año 2024 fueron asesinadas por sus parejas 39 mujeres, cifra que se eleva a 1.293 desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales en el país. Ellas eran mujeres con proyectos, con sueños, con ambiciones: Diana, Carmen, Cloe, Rejane… Esto es violencia de género y si alguien opina que no existe es una opinión no respetable.

La guerra en Ucrania ha provocado, por la ambición expansionista y el delirio imperialista de un líder que considera la guerra un juego de estrategia, millones de desplazados, cientos de miles de muertos y graves violaciones de los derechos humanos. El conflicto armado en Gaza ya se ha llevado por delante a más de 47.000 vidas de las que un tercio eran niñas y niños. La defensa de la libertad y la democracia y el respeto de los derechos humanos debería ser una constante y si alguien opina que no es una opinión no respetable.

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que en 2024 han sido asesinados al menos 54 periodistas mientras ejercían su trabajo, 31 de ellos en zonas de conflicto, especialmente elevada en Gaza en la que a los periodistas muertos se suma más de 55 informadores en la cárcel, 95 desaparecidos y 55 secuestrados.

La censura y limitación a la información, la persecución de periodistas son prácticas que violan el derecho a la libertad de expresión impidiendo la participación ciudadana y no son propias de sociedades democráticas. Y si alguien opina que está justificado no es una opinión respetable.

Y podríamos seguir, pero ya no me apetece. Por eso creo que la mejor manera de poner remedio a nuestro ángulo muerto emocional es practicar la empatía y la compasión y no aceptar como algo inevitable la crueldad, siempre hay ángulo y espacio para la esperanza.