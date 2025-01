Llevar a gala el nombre de Cangas del Narcea

Acaba de estrenarse la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA en Cangas del Narcea, lo cual es motivo, en primer lugar, de felicitación al periódico, medio que nos ha acompañado siempre a los asturianos, residentes o no en Asturias, informándonos de lo que pasa en nuestra tierra. En segundo lugar, es motivo de alegría y felicitación para todos los cangueses, entre los que me encuentro, pues esta iniciativa permitirá dar a conocer Cangas del Narcea en aspectos aún desconocidos para muchos asturianos.

Más allá de la lejanía entre Cangas y Oviedo; de la dificultad de acceso y su difícil y, a la vez, bellísima orografía y paisaje; más allá de la Descarga y sus fiestas del Carmen, Cangas encierra un tesoro de tradiciones ancestrales; de cultura, reflejada en los brillantes intelectuales con que contaba en el siglo XIX; de sentimiento de vinculación y arraigo a la casa y la tierra; de gente emprendedora que, conservando valores hoy tan olvidados como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo y el mérito, supieron salir a buscar su futuro fuera de Cangas, sin olvidar nunca sus raíces: su casa, su aldea, la villa y la obligación moral, que les inculcaron desde niños, de contribuir, cuando las cosas les iban bien, a que aquella casa y aquel hermano que quedó de “moirazo” para que “la casa no desapareciese” y se conservase el patrimonio que dejaron padres y abuelos; creciese y mejorase, siendo ese, a la vez, el hogar al que todos los cangueses, en la realidad o en sueños, vuelven.

Otros artículos de Pilar Martínez Rodríguez

Mientras escribo, tengo en la memoria el nombre de importantes empresarios, profesionales y personas de relevancia que ha dado Cangas y que siguen llevando a gala su nombre por el resto de España y por todas partes del mundo.

Desde mi ámbito profesional, la abogacía, enfocada especialmente al derecho civil, administrativo y contencioso-administrativo, he defendido múltiples casos, relativos a los montes, derecho medioambiental, expropiaciones y demás materia frente a la Administración y también cuestiones entre particulares, relativas a la propiedad y al mundo agrícola, ganadero y rural de Cangas del Narcea, donde sus particulares usos y costumbres, de apasionante estudio para un jurista, tienen un peso relevante. Estos casos me han dado la oportunidad de estudiar y trabajar con mucha documentación antigua, que me ha permitido conocer y entender la idiosincrasia, la razón de ser y estar, las necesidades e intereses de los ciudadanos de este rincón de Asturias, a quienes he defendido muchas veces, a quienes admiro y con quienes comparto algunas de sus principales preocupaciones e intereses.

Como todos sabemos, en los tiempos de la minería, Cangas alcanzó una de las más altas rentas per cápita de España. Los que tenemos una cierta edad recordamos la vida bulliciosa y efervescente de la villa, especialmente los sábados, día de mercado. En Carballo, donde yo nací, había cinco bares, lo que dice mucho de lo que fue aquello. Aquella minería, que ennegrecía los pueblos con el carbón, ocultando buena parte de su belleza, además de las pensiones, que hoy sostienen en buena parte la economía del concejo, también permitió que muchos hijos, de aquellos mineros o de quienes vivían de actividades vinculadas a la actividad minera, pudiesen estudiar y formarse. Hoy son titulados universitarios y profesionales en las más diversas áreas, de forma, que es difícil encontrar casas y familias en las aldeas de Cangas, que no tengan un licenciado en Medicina, Derecho, Ingeniería, Periodismo, Economía, Música o agricultores que usan medios modernos y disponen de información y conocimiento que antes no existía; del mismo modo que vemos los pueblos más limpios y las casas con mejores medios y confort.

No obstante, contemplamos con tristeza el declive del concejo, que viene marcado por una impresionante caída y envejecimiento de la población y por la atroz falta de trabajo y oportunidades para esos jóvenes, que optan finalmente por irse fuera o malvivir dentro. Recientemente, hablando con el actual alcalde, me decía, “Cangas no quiere morir”. Me impresionó la frase por lo que supone de grito de auxilio y, a la vez, de esperanza.

En un momento determinado, el turismo rural se presentó como “El Dorado” para aquella zona, empezando por declarar parque natural una buena parte de la zona de más rico aprovechamiento forestal, agrícola y ganadera del concejo; pero el turismo rural se reveló pronto como una actividad estacional, necesitada de unas buenas comunicaciones que no tenemos, de la que se obtienen unos ingresos y rentabilidad limitada, que puede servir como complemento a la economía, pero no es suficiente para activar una nueva economía ni, desde luego, para el mantenimiento por sí sola de una familia.

Por otro lado, las normas de protección ambiental que se implantaron vaciaron de contenido la propiedad privada en las zonas a las que afectaban, pues no solo limitaron la minería, ya en vías de desaparición, sino prácticamente cualquier actividad en los montes, posible alternativa de desarrollo de actividades nuevas u otras antiguas, de tradición previa la minería, como la industria maderera, hoy tan desarrollada en los países nórdicos y que tiene cada vez más peso en el mundo de la construcción sostenible. Tales normas supusieron la desposesión de hecho de los propietarios de la zona rural, sometidos ahora a complejos sistemas de autorización y evaluaciones ambientales para cualquier actividad que pretendan realizar, con el correspondiente aumento de costes, privándoles prácticamente del uso de sus montes, que constituyen el alma de aquellas aldeas, el elemento patrimonial esencial e irrenunciable de todas las haciendas y casas de labranza, cuya subsistencia dependía, en buena parte, de la tenencia o no de monte, pues ofrecía pastos de verano en las zonas altas, madera en las zonas boscosas y otras múltiples actividades, que se fueron restringiendo, sin ningún tipo de compensación. Esto y la falta de buenas infraestructuras de comunicaciones, tanto en carreteras y medios de transporte, como en nuevas tecnologías, restringidas también por estas normas, lastran hoy de manera seria el desarrollo de la zona y condenan a los pueblos a su vaciamiento y desaparición.

Es por ello que, desde estas páginas que hoy nos brinda LA NUEVA ESPAÑA dando voz a Cangas del Narcea, considerando que está en estudio el nuevo el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, varias veces anulado, me permito, con toda humildad, pero con firme convencimiento y gran esperanza, pues confío en la buena fe de la administración pública, invitar a las autoridades del Principado a reflexionar y a realizar el nuevo plan. Hay que partir de un diálogo franco y sin reservas con los ciudadanos, propietarios e interesados para, entre todos, buscar propuestas que permitan una utilización racional de los recurso naturales; disminuir el yugo de la “autorización para todo”; facilitar fórmulas para la implantación de nuevas infraestructuras de comunicación y tecnología, que permitan la llegada e implantación de nuevas empresas y actividades; negociar en la Unión Europea para que, dentro del concepto de cofinanciación de la conservación, se incluya en primerísimo lugar la compensación a los propietarios y titulares de derechos previamente consolidados en estas áreas, por los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad, a costa de sus patrimonios particulares, cuyo uso y rentabilidad se ha restringido. Esto y una visión moderna y actualizada de la conservación, además del apoyo a los emprendedores, con la reducción de la burocracia y agilización de los procedimientos, quizás nos permitiría ver el resurgir de Cangas del Narcea, donde muchos jóvenes no piden subvenciones, sino oportunidades.