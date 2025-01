Un lugar donde los jóvenes puedan trabajar

Llorar de tristeza al ver la calle Mayor vacía, con gran parte de sus locales cerrados, o los pueblos del concejo con la mayoría de las casas también cerradas, excepto en época de verano, no va a hacer que vuelva aquella época en la que cualquier día de la semana y a cualquier hora del día, las calles de la villa estaban llenas de gente, las minas de carbón a pleno rendimiento y los pueblos, rodeados de campos cultivados, estaban habitados por personas de todas las edades. Actualmente en los pueblos se ven muy pocos campos cultivados e incluso huertas y los bosques que los rodean están invadidos de maleza. Los primeros signos de vida que se perciben, son los perros que ladran ante el paso de cada coche y los gatos, dormitando en algún rincón abrigado. Los días soleados, es posible encontrar a algún vecino ya mayor y armado con bastón o estaca, no solo para ayudarse a caminar durante el paseo, sino también para ahuyentar a cierta fauna con la que se puede tropezar. En algunos pueblos, entre ellos el mío, los días de semana, se produce un pequeño milagro. A cierta hora de la mañana, llegan puntualmente varios taxis y algún coche particular, procedentes de distintas aldeas del contorno, del que descienden unos cuantos niños, que se dirigen a la pequeña escuela que todavía tienen el privilegio de conservar. Sería deseable que cuando estos niños crezcan, no tengan como principal objetivo marcharse definitivamente, porque una de las frases que más escuchan, desde que nacen, es “aquí no hay futuro”. Por supuesto que tienen que salir, ver mundo, formarse fuera en la profesión que cada uno elija (universidad, formación profesional, diversos oficios, …). La clave está en que puedan elegir volver y desarrollar aquí la mejor trayectoria profesional que se puedan imaginar, acorde a su nivel de formación. Quizás los que ahora nos encontramos en plena etapa laboral (tanto los que viven aquí como los que estamos fuera), con puestos ya consolidados en distintos ámbitos, o incluso los jubilados de distintas áreas, que atesoran experiencia y conocimientos muy útiles para la sociedad, podrían aportar ideas e incluso acompañar a los más jóvenes, en la creación de alternativas de empleo de calidad, que ofrezcan un futuro profesional atractivo a las próximas generaciones de este paraíso vacío. Muchos pensarán que para eso están los políticos, pero la realidad es que tampoco ellos pueden saber de todo y que ya no queda tiempo, porque esto se ve morir cada día. Tal vez entre unos y otros podamos conseguir, por ejemplo, que todos estos pueblos tengan conexiones de internet eficaces y estables, como las de cualquier ciudad, ya que la falta de conexión anula por completo cualquier posibilidad de que alguien venga a trabajar aquí, o que se monte cualquier empresa. Es importante también diversificar las alternativas, no centrar todo en el turismo, la gastronomía, o el paisaje, aunque la belleza del entorno sea unánimemente reconocida y deba ser potenciada y cuidada. Desde mi ámbito profesional (la investigación científica en el CSIC), a través de la Plataforma ALCINDER, hemos dado los primeros pasos para ofrecer alternativas que permitan la creación de pequeñas empresas en zonas rurales despobladas, capaces de ofrecer productos de alto valor, diferentes, únicos y ligados a cada territorio, a partir de resultados científicos, tecnología puntera, patrimonio agrario, forestal y de muchos otros tipos, cultura, paisaje y capital humano. La creación de la EBT Aromas del Narcea SL., con sede en el Concejo de Cangas del Narcea y basada en la explotación de la Rosa Narcea, es uno de los primeros frutos de ALCIDER. Ojalá que detrás de esta vengan muchas otras.