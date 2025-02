Siempre hay ángulo y espacio para la esperanza, eso me digo cada día como un mantra para protegerme y sentir algo parecido a la armonía, a la paz interior. Es una buena forma de reconectar con el mundo y creer que otras formas de relacionarse son posibles, que la empatía y la compasión pueden y deben cambiar la forma en cómo nos relacionamos con el otro.

Este día todo nos recuerda el cómo tuvimos que crear una palabra que pudiera describir el horror, la muerte, la destrucción de personas por ser un grupo nacional, étnico, racial o religioso: genocidio.

Millones de personas fueron asesinadas en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, la solución final de Hitler para exterminar al pueblo judío y otros grupos que para ellos eran “indeseables” y “enemigos del Estado” para devolver a la nación su antigua gloria (cuidado que esto lo hemos oído en discursos de otros líderes actuales): los sinti y los romaníes, considerados inferiores; los testigos de Jehová, que se negaron a renunciar a sus creencias y su protesta fue negarse a saludar al estilo nazi; los homosexuales, que no servían para preservar la nación aria; los comunistas, socialdemócratas y sindicalistas; los polacos; personas con discapacidades físicas o mentales. A todas las personas que no se ajustaban a sus cánones de buen ario. Así fue el ascenso al poder del nacionalsocialismo, la ideología de extrema derecha.

Y los supervivientes que quedan nos recuerdan que no debemos olvidar, que no debemos retirar la mirada de lo que pasó, que aún queda ángulo y espacio para la esperanza.

Pero volvimos a repetir en Camboya: los jemeres rojos de Pol Pot, apoyados por el partido comunista de China. “Purificar la población”, decían para justificar más de un millón y medio de asesinatos y torturas, contra toda persona enemiga del Estado.

Y como no nos pareció suficiente, en Bosnia el ejército serbio asesinó a más de 8.000 personas por ser musulmanas, en su afán de realizar una “limpieza étnica”.

En Ruanda, tutsis y hutus, castas fomentadas por el avance del imperialismo, iniciaron una matanza. Cien días en los que más de 800.000 personas fueron torturadas, violadas, asesinadas por pertenecer “al grupo equivocado”.

Y llegamos al siglo XXI y creímos ser mejores, pero no. En Irak, el Estado Islámico ejecutó a miles de personas de la población yazidí; más de 11.000 niñas y mujeres fueron vendidas como esclavas sexuales.

En Myanmar, tanto la policía como la población civil masacraron a miles de personas por pertenecer a la minoría musulmana rohingya.

En Sudán, los árabes han asesinado a más de 300.000 africanos de las etnias fur, zaghawa y masalit. Millones de personas fuera de su hogar en el Chad en una gran crisis humanitaria por el control del petróleo y la “necesidad” de eliminar a la población negra.

Y en Gaza, la población palestina ha sufrido miles de bajas, sin apoyo externo. Hospitales y viviendas destruidas, sin agua ni alimentos, ataques contra los informadores y periodistas para que el mundo no mire, no sepa.

Pero siempre hay ángulo y espacio para la esperanza, como nos demuestran cientos de personas que se movilizan y toman partido, que actúan y no retiran la mirada, que se unen en acciones humanitarias, que siguen informando aunque teman por su vida, que eliminan la indiferencia de su existencia.

Siempre hay ángulo y espacio para la esperanza porque, como dijo Kofi Annan, aunque no podamos proteger a los seres humanos en todas partes eso no justifica que no hagamos nada cuando podemos hacerlo.