Cangas, enclave artístico y cultural

Más allá de un culto a la pólvora que parece inexorablemente impregnado en lo profundo del ADN cangués y de una tradición vitivinícola que se perpetúa y se extiende con una fuerza inusitada, Cangas del Narcea se consolida también como epicentro de un movimiento cultural cuyas manifestaciones crecen y se ramifican a lo largo de las diferentes épocas del año.

De enero a diciembre cangueses y canguesas de todas las edades pueden disfrutar de los diferentes largometrajes de la Cinemateca Ambulante, películas premiadas en festivales de prestigio que se ofrecen de manera gratuita en nuestro querido Toreno, en el que también se han estrenado, por ejemplo, documentales producidos por directores de la zona como "Memoria de los nuestros".

Visitan además asiduamente el concejo compañías teatrales consagradas con montajes que van desde lo más costumbrista a lo más atrevido. Ello sin contar que Cangas cuenta con su propia formación de actores y actrices amateurs, Grupo de Teatro del Suroccidente, cuyos corrales de comedias son ya genuinos. El culto al drama alcanza su cénit, no obstante, en la Semana del Teatro que cumplirá este abril su vigésimo tercera edición. Previa a esta es la Semana Cultural, celebrada en marzo, con veintidós años de andadura (este año celebrará la 23º) y que ha sido ya dedicada a temáticas tan dispares como el bolo vaqueiro, los cesteiros d’Eirrondu o el emprendimiento femenino.

La música y el baile gozan, por su parte, de un papel protagonista en el acervo cultural del concejo. Nuestros valles sirven de altavoz a la Semana de la Música, que cumple este año su octava edición y trae a este singular paraíso ecos de jazz, góspel, violines o guitarras entre otros. La Escuela Municipal de Música, la Coral adulta e infantil o la Banda, Lo Nueso y el Bail.le con sus cantos, sus panderos y sus danzas, nuestra Banda de gaitas, el concurso de tonada “Valle del Narcea” y, por supuesto, el Prestoso Fest, completan una banda sonora interrumpida a veces por el “sssshhhh pum” de un volador (o dos).

No faltan plumas en el nido de ruiseñor, si me permiten el juego de palabras. La veneración al gran Alejandro Casona sigue muy presente por estos lares, sobre todo en su pueblo, Besullo, que cuenta con un Centro de Recepción de Visitantes dedicado a la figura del dramaturgo. Ello no es óbice para reconocer talentos contemporáneos, como bien saben en la Librería Treito, que reúne cada poco tiempo a escritores y escritoras de la tierra (no mencionaremos nombres, si me permiten la licencia, porque son tantos que corremos el riesgo innecesario de olvidar alguno) y promociona todas sus presentaciones. Papel fundamental si hablamos de letras tiene también la Biblioteca Municipal “Padre Carvallo”, con 3.623 personas socias y que cuenta hoy con su propio club de lectura.

La pintura, la fotografía y la escultura tienen también cabida en un enclave que, aunque dinamitero, también disfruta a veces del silencio y la contemplación. De las paredes de las salas de exposiciones de la Casa de Cultura “Palacio de Omaña” han pendido ya acuarelas y óleos de de todo tipo de artistas y temáticas, desde el vino o la mina, pasando por la Guerra Civil deteniéndose en paradas como la emigración. Y fuera de este enclave palaciego ¿quién no ha oído hablar de la cerámica negra de Llamas o de la fábrica de madreñas Virgen de los Remedios?

Mención aparte, no solo en cuanto a exposiciones, sino también en cuanto a promoción, conservación y reconocimiento de la cultura local merece la asociación “Tous pa tous”, que cuenta con su propia sala en el Palacio de Omaña y en la que se pueden disfrutar de muestras de carácter temporal.

Por último y no por ello menos importante, encontramos en Cangas una arquitectura marcada sobre todo por el estilo de Gómez del Collado cuyo colorido resulta inconfundible y completaría este sucinto resumen de la representación que las siete artes en nuestro paraíso occidental.

Velar por este patrimonio, material e inmaterial en este caso, debería ser no solamente deber de todos y todas, autoridades, vecinos, visitantes… sino motivo de orgullo para nosotros. Soy de Cangas, soy cangués… soy pólvora, soy vino, pero cultura también.