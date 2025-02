Al respecto del prospecto...

Prosigue la digitalización su avance irrefrenable y lo hace, a pesar de muchos de nosotros, a costa de colectivos vulnerables como las personas de más edad o aquellas que no puedan permitirse (o no quieren utilizar) un teléfono inteligente y una tarifa de datos. Y es que parece ser que entre las muchas exigencias de Europa en pro de un mundo más verde y mejor se encuentra ahora la idea de eliminar en un plazo de cinco años los prospectos en papel de los medicamentos, que serían sustituidos por un código QR impreso en la caja. Colegios de médicos y farmacéuticos en nuestro país han mostrado ya su rotunda oposición a la medida, alegando que el 80% de sus usuarios son gente mayor. Yo, personalmente, sumaría a ese 80% no solamente el porcentaje de personas que, como señalaba al principio y por circunstancias de diversa índole no pueden permitirse un smartphone o no quieren utilizarlo, sino también aquellas que lo tienen y no lo saben manejar y aquellas otras que no tienen cobertura en el lugar donde residen. Sin ir más lejos, mis vecinos del pueblo cangués de Monasterio del Coto llevan sin conexión a Internet más de medio año. ¿Sumamos a los problemas que ello ya les supone (imposibilidad de estudiar a distancia, teletrabajar, enviar un correo electrónico…) el no poder consultar tan si quiera el prospecto de las pastillas que van a tomar? ¿Podemos jugar con algo tan importante como la salud de las personas en favor de una ecología que en otros ámbitos parece dar un poco igual? No hay más que acercarse a cualquier supermercado para ver el gasto innecesario de materiales que se lleva a cabo a diario y ante el que nuestros abuelos se echarían las manos a la cabeza. Frutas protegidas con vueltas y vueltas de film y colocadas en bandejas, bolsas que envuelven cartones, que envuelven otras bolsas… como si de matrioshkas rusas se tratase. Pero resulta que lo que va a echar el planeta abajo son los prospectos de los medicamentos. Tal vez si pagamos por ellos 10, 15, ¡25 céntimos! como ocurre con las bolsas contaminen menos… ¿no creen? Ecología SÍ, POR FAVOR, pero ecología en serio entonces.

No podemos tapar el sol con un dedo. La digitalización avanza y no hemos de demonizarla, todo lo contrario, porque tiene un sinfín de ventajas: disponibilidad para conseguir papeles 24 horas/ 7 días a la semana, menor número de desplazamientos (más verde imposible) mayor celeridad en los trámites, posibilidades de teleformación y teletrabajo al alcance de muchos… y un largo etcétera… Hace falta, eso sí, formación para poder disfrutar de esas ventajas y desde los SDTL de Asturias, los antiguos Telecentros (y me van a permitir como técnico alabar el trabajo de mis compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la geografía asturiana), Centros de Adultos, Cruz Roja y otras entidades se está haciendo todo lo posible por acercar las TIC a las personas. Pero lo que no puede ser, no puede ser, es que ese avance se convierta en apisonamiento, lo que no puede ser es que la tecnología, que debería de estar siempre a nuestro servicio y no a la inversa, se convierta en una herramienta de exclusión por edad, por zona geográfica…

Digitalización SÍ, pero una digitalización progresiva y humana que no olvide en ningún momento que esas generaciones que no saben usar un lector de QR son las mismas que lo dieron todo por nosotros, que no viajaron la mitad de la mitad de lo que nosotros viajamos para poder darnos una educación y un techo y que hoy son la única opción de conciliación en muchas familias. Soluciones intermedias, como imprimir el prospecto una sola vez y que el paciente lo guarde, en lugar de incluir uno en cada caja; utilizar el cajero sí, pero solo si se es menor de X años y no se tiene ningún problema visual o cognitivo; retirar la libreta del banco en papel, sí, también hasta cierta edad y si se es capaz de manejar la banca online. Humanidad, en resumen. Pura y simple humanidad. ¿Hemos olvidado lo que es? Preguntemos a Alexa, a Google o a Chat GPT ¿qué es humanidad?