Sobre redes y musarañas

Desde hace ya varios años proliferan en redes sociales perfiles de influencers invitando a sus seguidores a imitar conductas que, según ellos, son garantía de belleza, éxito y fortuna. Orgullosamente nos enseñan sus despertadores para demostrar que se levantan a las 4.00 am (ya perfectamente maquillados y peinados, magia potagia) porque dormir es de débiles y pobres, "bro". Personalmente me hace mucha gracia lo de "bro" (de "brother", hermano) pero la denostación constante de la lengua castellana lo voy a reservar para otro artículo, si me lo permiten.

Como iba contando, muchos de ellos se levantan ya sobre las 4 am. Algunos ya lo han adelantado a las 3 ("bro") y el otro día un humorista gallego advirtió muy acertadamente de que en cualquier momento se van a cruzar consigo mismos en el pasillo cuando se vayan a acostar. Yo añadiría que para dormir tan poco no les compensa ni deshacer la cama, por favor, que duerman de pie y ese rato que se ahorran para ser aún más productivos.

Tras el madrugón de rigor y un frugal desayuno en el que no pueden faltar la chía y el aguacate, se van a todos al gimnasio a hacer "burpees", "body combat", "cross fit", "fit boxing"… Van en coche, eso sí. Pero no en un coche cualquiera. En un coche caro que se ve bien en el vídeo para así seguir haciendo ostentación del éxito y el lujo que los rodea. Tras esto vuelven a casa y se hacen un "skin care", oiga, sí, una rutina facial sencillita, rápida, que solo incluye unos veinticinco pasos (a unos 25 o 30 euros por producto). Que si exfolia, que si sérum, que si prebase, que si la vitamina C, que si el retinol… Hasta acabar con la cara quemada como le ocurrió recientemente a una conocida creadora de contenido de cuyo nombre no quiero acordarme… Una vez acabada la rutina hay quien se toma un té matcha o una kombucha mirando al infinito. No se van a tomar un poleo menta o un café con leche como el resto de mortales porque eso es muy de pobres, como comprenderán. Para qué gastar un par de euros en el bar del barrio de toda la vida, pudiendo darle 5 o 6 a una cadena americana (America First, ya lo dijo Trump).

Más allá de echarnos unas risas mientras los vemos (a horas normales en mi caso y con un pincho de tortilla en la otra mano de vez en cuando) debemos realizar una profunda reflexión y ser conscientes del inmenso daño que estos vídeos, consejos y modelos de vida pueden generar en determinados colectivos como los adolescentes, personas con baja autoestima o trastornos de la alimentación, mujeres que acaban de dar a luz y ven a otras en su situación corriendo maratones y haciendo abdominales…

El creer que para ser productivo y exitoso hay que privarse de algo tan importante como el sueño, machacar sin piedad las rodillas corriendo maratones, gastar lo que muchas veces no tenemos en cosmética carísima llena de químicos e infusiones que hay que tomar sin respirar para no notar el sabor… puede suponer un riesgo real para nuestra integridad física y la de quienes nos rodean. Sigamos, recomendemos y ensalcemos a quienes deberían ser los verdaderos “influenciadores” cuando se trate de salud: médicos, nutricionistas titulados, fisioterapeutas... Inculquemos a los más jóvenes que el verdadero triunfo no es quitar horas al sueño (algo que por cierto, llevan años y años haciendo quienes trabajan en turno de noche en hospitales, cuarteles, recogida de basura…, pero sin tanto glamour) y correr hacia el gimnasio, sino hacer que las horas en que estamos despiertos valgan la pena y nos aporten algo a nosotros o a la sociedad.

Y eso ha de significar, sí, por supuesto, ejercicio físico, claro, y cuidado de la piel, pero no a todas horas ni necesariamente a precios desorbitados. Porque también ha de quedar tiempo para ser felices ¿o no debería de ser esa una de las principales metas de la vida? Para cuidar de nuestros amigos, leer, ver una película, disfrutar pausadamente de un buen libro y un vino (de Cangas) o simplemente pensar en las musarañas. Sí, "bro", en las musarañas. Que también es necesario.