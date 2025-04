Autovía La Espina-Ponferrada: ni está ni se la espera

Cada cierto tiempo, como si de una mala broma se tratase, algún responsable político vuelve a sacar del cajón el viejo proyecto de la autovía La Espina–Ponferrada. Lo hacen con grandilocuencia, titulares llenos de promesas y la seguridad de que, en unos días, nadie volverá a preguntar por ello. Llevamos casi tres décadas así. Y lo peor de todo es que ya ni sorprende.

Los alcaldes de Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Degaña, Ibias, y Salas, independientemente de su afiliación política, han reclamado insistentemente una infraestructura que consideran esencial no solo para atraer turismo o facilitar comunicaciones, sino como herramienta de supervivencia para un territorio cada vez más despoblado.

El Gobierno del Principado de Asturias sigue lanzando mensajes ambiguos, como si hablar en condicional bastase para calmar a una comarca que se desangra lentamente. Dicen que no quieren dar plazos porque “en Asturias llueve mucho”. Permítanme que, en pleno 2025, en el occidente lo entendamos no como una excusa, sino como un insulto. ¿Esperaremos a que el cambio climático convierta la zona en un desierto para, entonces sí, construir la autovía?

Desde las primeras alegaciones al proyecto en 1998 —incluidas en el Plan de la Minería del Carbón— la cronología ha sido interminable. En 2007 se llegó a prever su inauguración en 2011, con una inversión máxima de 720 millones de euros. En 2008, el Gobierno central anunció su financiación con fondos de cohesión europeos. En 2010, los partidos populares de Asturias y León hacían frente común para exigir su desarrollo.

Durante todos estos años hemos acumulado decenas de titulares: estudios, proyectos, consignaciones presupuestarias, promesas cruzadas entre gobiernos regionales y nacionales, plataformas ciudadanas movilizadas, reuniones institucionales, campañas electorales con la autovía como bandera... Y la realidad es que seguimos exactamente en el mismo punto: sin autovía y con la única vía de comunicación que tenemos con el centro de la comunidad, la AS-15, en un estado antediluviano.

Mientras tanto, los pueblos del Suroccidente pierden habitantes. Cangas del Narcea, por ejemplo, es el municipio de más de 10.000 habitantes que más población ha perdido porcentualmente en toda España durante la última década. Y nadie debería sorprenderse: ¿quién va a quedarse —o llegar— a un territorio sin una conexión digna con el resto del país?

Aquí no hablamos de caprichos. Hablamos de supervivencia. De dignidad. De la posibilidad de emprender, de acceder a servicios en igualdad de condiciones que el resto de los asturianos, de atraer turismo, de sentirse parte de un territorio conectado. La autovía La Espina–Ponferrada no es solo una carretera: es una herramienta imprescindible para vertebrar Asturias, para conectar el occidente con la Meseta, para dar futuro a una zona castigada y olvidada por demasiados gobiernos.

Ahora, algunos quieren rebautizar el proyecto como “eje suprarregional”, quizá para abaratar expectativas o esconder su falta de compromiso. Pero no nos confundamos: las palabras no asfaltan caminos, ni llenan restaurantes o casas rurales, ni frenan la despoblación.

Como bien recuerda y exige la diputada Cristina Vega al presidente del Principado, aún estamos a tiempo de incluir esta autovía en el plan estatal de infraestructuras, que se está redactando, y cuya vigencia es de 10 años No hacerlo sería certificar oficialmente lo que muchos ya tenemos claro: que el Suroccidente asturiano ha sido abandonado por nuestros actuales gobernantes.

Y no, no podemos resignarnos. Porque si hay algo que esta tierra no ha perdido aún, es la voz. Una voz que lleva casi treinta años clamando por lo mismo. Una voz que, por más que la ignoren, no se va a callar.