Basilio Garrido, escritor y poeta rural cangués

En estos días pasados, lo escritores cangueses, que son muchos, se han reunido entre ellos y con sus lectores. Por este motivo quiero hoy traer hasta aquí a quien lo fue prácticamente en solitario durante muchos años hasta que ya con noventa en su cuerpo y su memoria, Basilio Garrido Álvarez vio publicado el primero de sus libros y recibió en el Ayuntamiento el cariñosos homenaje de sus paisanos que encabezaron el entonces alcalde cangués José Manuel Cuervo y la concejala de cultura Mónica Díaz.

“Cuentos, paruladas ya versos” es el título del libro recopilatorio realizado por el dibujante cangués Ernesto García del Castillo "Neto", partiendo de algunos de los múltiples artículos publicados por Garrido, especialmente en la revista local La Maniega, en la que colaboró hasta los años 80. Contiene el citado libro cinco relatos, cinco diálogos y cinco poemas en el más puro asturiano occidental que Garrido utilizó desde su niñez “con especial corrección ortográfica incluso mucho antes de que se fijaran las normas de su utilización”. Lo que peor llevó fue tener que dejar la tx vaqueira por la doble ele con los dos puntitos debajo.

“Soy labrador y todo lo que escribí lo hice por patriotismo y porque quiero mucho a Cangas y a la forma de hablar que heredamos de nuestros mayores. Me gustó mucho escribir y he gozado con ello, pero nunca pensé que nadie me iba a tomar en serio”, decía.

Nacido en Mieldes, en la abrupta zona de Sierra, pasó toda la vida en su pueblo dedicado a la labranza. No tuvo más formación que la adquirida en la escuela hasta los 14 años. Cuenta Neto en el "entamu" del citado libro que escribir fue siempre la pasión de Basilio y una pasión nuca abandonada, aunque no publicaría nada hasta el principio de los años 80 en las revistas canguesas Entrambasaguas y La Maniega. Una buena cantidad de crónicas con noticias de su lugar y un buen número de artículos costumbristas, de opinión y de las tradiciones y fiestas no exentos de crítica social.

Basilio salió por primera vez de su pueblo cuando fue llamado a filas con 19 años tras la rendición de Asturias. La facilidad que ya mostraba par escribir le llevó a convertirse en “el escribidor oficial” del regimiento. Todos le pedían que les escribiese las cartas a sus padres, a las novias, a los parientes, a las madrinas de guerra. ¿Qué pongo?, preguntaba. Y la respuesta era siempre la misma: lo que quieras, tú lo haces muy bien. Los oficiales, que leían todas las cartas por mor de la censura, pronto se dieron cuenta d que todas las cartas salían de la mano de Garrido que terminó de escribiente en las oficinas.

La temática de la obra de Basilio gira en torno a su mundo. Escribe de lo que conoce, de lo que le rodea y de lo que le preocupa. Formalmente también se mueve por géneros diferentes, los cuentos y la anécdota, con un relato fluido, fresco y limpio. En cuanto a los poemas, tanto la rima como la métrica siguen una línea eminentemente popular.

Tenga hoy nuestro especial recuerdo.