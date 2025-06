Formación Profesional en auge

Hace pocos días llegaba a Cangas del Narcea la noticia de que en el próximo curso 2025/2026 se implantarían en nuestro instituto dos nuevos títulos de Formación Profesional: un ciclo de grado medio de Guía del Medio Natural y Tiempo Libre y otro de grado superior en Higiene Bucodental. Ello causaba una lógica reacción de alegría en el concejo y no solo en el ámbito educativo, por las implicaciones positivas que esta ampliación de la oferta formativa puede tener. No solo hablamos de retener a un alumnado que no tendrá que ir a cursar esos estudios fuera de su lugar de residencia, sino de que estudiantes de otros concejos acudan aquí a realizarlos con todo lo que ello conlleva. Eso sin contar el hecho de que ambos ciclos prepararán al alumnado para profesiones que podrán desempeñar aquí.

Atrás parecen quedar definitivamente (o casi, al menos) aquellos tiempos en que despectivamente se decía que a los FP se van “los que no valen para hacer una carrera”. Aquella actitud elitista y denostadora da paso a día de hoy a una realidad aplastante: Ambas, FP y Universidad no son excluyentes, pueden y deben convivir y complementarse y sus titulados son igual de valiosos. Cada vez se conocen más casos de alumnos que tras terminar un ciclo del ámbito sanitario, por poner un ejemplo cercano a Cangas, se animan a enfrentar un grado de Enfermería. Pero también conocemos muchos otros en que personas adultas (30,40, 50 años…), algunas con carrera universitaria, deciden reinventarse y cambiar de sector laboral gracias a un ciclo formativo.

Por otro lado, se hace cada vez más evidente la falta de personal en ámbitos para los cuales no sería necesaria una titulación universitaria y sí, en cambio, un ciclo de formación profesional. La demanda de electricistas, fontaneros, soldadores, personal de hostelería o ayuda a domicilio, por citar algunos ejemplos, se acrecienta de manera incluso preocupante en algunas zonas.

A día de hoy en Asturias (fuente: www.asturias.es) la Formación Profesional ofrece más de 111 títulos diferentes, agrupados en 23 familias profesionales. De ese total, algunos pueden cursarse ya en modalidad semipresencial o virtual, facilitando aún más su realización a quienes tienen otras obligaciones familiares y laborales o viven alejados de la zona centro, donde se concentran una gran mayoría de los centros que los ofertan.

Así pues, hemos de aprovechar las oportunidades que este tipo de formación brinda a nuestra zona. Ello, obviamente, sin desmerecer ni descartar en ningún momento los estudios universitarios. Si bien es cierto, como ya hemos señalado, que faltan electricistas o personal de hostelería, nunca sobran médicas, profesores o arquitectas que quieran ejercer lejos de las ciudades y ser de Cangas es un motivo obvio para querer volver a Cangas. Estudiar nunca sobra. Sea una carrera, un FP, un certificado de profesionalidad o un idioma… estudiar (como la poesía de Gabriel Celaya, permítanme la referencia a la literatura) “es un arma cargada de futuro”.