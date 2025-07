(No) todo puede ir bien

Ya no estoy tan segura de eso, recuerdo como durante la pandemia del COVID-19 nos repetíamos esas palabras como un mantra, como si al pronunciarlas continuamente tuvieran el poder mágico de hacerlo realidad. Pero ni siquiera en el mundo mágico existe un hechizo que elimine la incertidumbre de vivir, porque no se puede tener todo bajo control y hemos aprendido que la magia también es impredecible, corremos el riesgo de obtener un resultado no deseado. La clave de éxito en un hechizo como en la vida tiene mucho que ver con la planificación, con la estrategia y sobre todo con la toma de decisiones.

La magia no es gratis, tiene un coste sino se utiliza de forma ética.

Quizás vivir sea ya suficiente magia para una vida.

Tengo mis momentos de extraña seguridad en que todo puede ir bien, pero si lo pienso bien, abro los ojos y miro hacia arriba me doy cuenta que puede que no todo vaya bien: a los desastres naturales provocados por el cambio climático, como un grito de furia de la naturaleza maltratada, se une los millones de muertos por tecnología militar creada por nosotros y la acción política de algunos “nuevos tiranos” que obligan a unos a morir de hambre para beneficiar egos e intereses propios. Y a la amenaza de nuevas pandemias, porque no somos capaces de incorporar la salud en todas las políticas, añadimos algo sobre lo que ya nos advirtió Yuval Noah Harari en “21 lecciones para el siglo XXI”: el potencial disruptivo de la inteligencia artificial y la bioingeniería.

Y lo peor sigue siendo la indiferencia de todas las personas que pudiendo hacer algo nos decimos que no pasa nada, que pudiendo mirar hacia arriba nos decimos que todo está bien, que pudiendo levantar la voz nos callamos como si el silencio fuera nuestra penitencia.

Al igual que ocurre con la magia, no hay una solución que no pase por la planificación y la correcta toma de decisiones en base a la cooperación global y yo añadiría, versionando al universo Star Wars, “que la ética acompañe”.

Estos días hablando con dos buenos amigos, esos con los que piensas en voz alta y sueñas con hacer las cosas mejor, me recordaron que hay que ser como el colibrí de la leyenda: cada persona debe hacer su parte, por pequeña que sea. Hablábamos de Mújica, de la pérdida del mejor referente del humanismo en política de nuestro tiempo y quizás del político que intentó sin ser perfecto ser más honesto. Su aleteo ha motivado e inspirado a muchas personas.

Hablábamos de liderazgo ético, de la necesidad de referentes motivadores con principios morales y valores sólidos. Esos líderes cuyas herramientas son el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la equidad, la confianza, la igualdad. Esos líderes que están dispuestos a desafiar las normas y los prejuicios que nos perpetúan como una sociedad enferma.

Esos líderes que no vemos, esos líderes que puede que tengamos cerca, que no están en ninguna lista, esos líderes incómodos que cuestionan y piensan. Esos líderes peligrosos para unos y que otros esperamos.

Y puede ser que lo más parecido a la magia en este siglo XXI sean esos líderes éticos que por ahora deben actuar en las sombras para proteger la luz.

Quizás, si cada persona hace su parte, no podamos contener las llamas de la crisis económica, social y bélica de este mundo pero sí podemos formar parte de la solución con el aleteo de pequeñas acciones.

Mantén los ojos abiertos, mira hacia arriba y alza la voz.

No todo va a ir bien pero puede que las sombras te necesiten para proteger la luz.