La falsa Navidad

El monocorde soniquete que en la mañana del 22 de diciembre pone música al día en la voz de los niños de San Ildefonso da entrada oficial a la Navidad. Fechas especiales, fechas señaladas, fechas para muchas interpretaciones y gustos según creencias y preferencias.

Pero hoy les voy a desviar del guión establecido.

Luces, ofertas y una promesa constante de felicidad inundan nuestras vidas. La Navidad llega cargada de expectativas, pero para muchos, la época más maravillosa del año esconde una carga silenciosa. Psicólogos y especialistas de ramo nos advierten que algo ocurre en nuestra mente cuando, arrastrados por la euforia que crea ficticiamente el entorno usamos la tarjeta de crédito como anestesia emocional y el consumo empieza a afectar de lleno a nuestra salud mental. Quizás sea el signo de los tiempos que hace ya años nos lleva presentando unas Navidades totalmente comercializadas y consumistas muy lejos de su esencia y de sus primigenias raíces.

Los psicólogos de las Clínicas POA nos aseguran que vivimos en una sociedad que nos vende la falsa ecuación de que “tener” es igual a “ser”. El consumismo afecta a la salud mental porque nos introduce en una carrera sin meta: la satisfacción de la compra es efímera, dura lo que tarda en desaparecer la dopamina. El problema real no es comprar, sino recurrir a la compra para tapar el malestar. Cuando el consumo se utiliza como anestesia emocional, deja de ser inocente. Si validamos nuestra autoestima a golpe de tarjeta, nos volvemos esclavos de un ciclo que genera insatisfacción crónica y estrés”.

Es un péndulo emocional agotador, nos explican. Primero aparece una ilusión anticipatoria, la promesa de que ese objeto cambiará el estado de ánimo. “Durante la compra, hay un pico de euforia y descontrol. Pero lo que observan los psicólogos es lo que ocurre al llegar a casa: la resaca emocional. Aparece la culpa, la vergüenza por ‘haber fallado otra vez’ y la tristeza al ver que el malestar interno sigue intacto, aunque ahora esté rodeado de bolsas”.

La Navidad actúa pues como “una lupa emocional”. Nos venden una imagen de familias perfectas y abundancia que, para muchas personas, choca frontalmente con su realidad. Esta discrepancia genera la “tiranía de la felicidad”. Sentimos la obligación de estar alegres y de demostrar afecto a través del gasto. “El estrés no viene solo del dinero, sino de tener que cumplir con el ritual social y sostener una sonrisa, aunque por dentro estemos agotados”.

Por otra parte, la Navidad tiene una cara B: el llamado síndrome de la silla vacía. Las luces hacen que el silencio de los que ya no están se escuche más fuerte. Es normal sentir una mezcla de nostalgia y dolor. Forzar la alegría solo aumenta el sufrimiento. Validar que es lícito estar triste en Navidad es sanador; a veces el mejor regalo de salud mental es permitirse no asistir a un evento que sabemos que nos hará daño.

Y pese a todo, feliz Navidad.