Asturias coja y el suroccidente marginado mientras no se articule la vía con Castilla y León

Una buena comunicación Asturias-Castilla y León a través del Suroccidente beneficiaría a Asturias porque este acceso desde Ponferrada nos acercaría a la Ruta de la Plata, a Portugal y al sur de Galicia. Esta vía ha de atravesar el concejo de Cangas del Narcea, el más extenso de Asturias con 823,57 km², que actualmente presenta los siguientes datos:

• Kilómetros de autovía…………………….……..… 0

• Número de carriles para lentos ……………….. 0

• Carriles para bicicleta……………………………….. 0

• Kilómetros de línea de ferrocarril …………….. 0

Esto es más chocante cuando constatamos la antigüedad de la ruta. De origen probablemente prerromano, fue desarrollada con la explotación del oro por los romanos, impulsada durante la Edad Media por el privilegio otorgado por Alfonso XI, en 1326, a los habitantes de Leitariegos eximiéndoles del pago de todo tipo de tributos y servicios. Privilegio que consiguió los objetivos de mantener una población dedicada a la ganadería, la caza, la arriería y al auxilio a los caminantes en un lugar con fuertes nevadas. Se derogó en 1879 con la inauguración de la carretera. Escribano en su Itinerario español, en 1760, solo cita dos entradas hacia el Principado de Asturias, una la de Pajares y otra la de Leitariegos hacia Cangas del Narcea y Ribadeo.

En 1783, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos trazaba en su informe sobre las comunicaciones entre Asturias y Castilla la necesidad de tres grandes rutas: la central por Pajares, la occidental desde Luarca por Leitariegos y la oriental desde Ribadesella.

José Francisco de Uría y Riego siendo director general de Obras Públicas, entre 1858 y 1862, impulsó el desarrollo del ferrocarril y de las carreteras en Asturias. Materializó el ideal jovellanista al lograr que la vía Luarca-Ponferrada fuese considerada carretera de primer orden, asegurando así una financiación estatal. Sin embargo, tras su muerte, el proyecto perdió peso: la carretera fue fragmentándose y descendiendo en su catalogación oficial.

Hoy, la AS-213, Cangas del Narcea-Puerto de Leitariegos, forma parte de la Red Comarcal asturiana. Asciende desde los 375 hasta los 1.525 metros de altitud en poco más de 33 km, fue objeto de un acondicionamiento integral entre 1999 y 2001, con una inversión superior a 22,7 millones de euros. Las obras mejoraron el firme y el trazado, pero fue una ocasión perdida para resolver carencias estructurales como la ausencia de carriles para vehículos lentos, arcenes seguros para peatones y taludes firmes.

La AS-213 perdió categoría frente a la AS-15 (Cornellana–Puerto de Cerredo), probablemente porque se planeaba que esta última formará parte de una futura autovía. La construcción del túnel del Rañadoiro inaugurado, tras muchas vicisitudes, el 5 de enero de 2010, marcó un hito bajando la cota al evitar el paso por el puerto del mismo nombre, si bien su longitud se redujo a 1924 m cuando inicialmente se prometía más largo y a menos altitud. ¿Qué nos encontramos al ir hacia Castilla por esta carretera regional? Fanas (argayos) frecuentes, vegetación que dificulta la visibilidad, inexistencia de carriles para lentos, muchos tramos con limitaciones de velocidad, innumerables curvas, retrasos por las dificultades de adelantamiento…, una vez pasado el túnel del Rañadoiro la carretera se estrecha y contamos 107 curvas desde la salida del túnel hasta la entrada en Degaña, ¡en unos 11 km! Algunos viajeros, llegados a Cerredo, cogemos un atajo por la denominada “carretera de la mina” que transcurre por Valdeprado, pero el riesgo a romper ruedas en sus innumerables y profundos baches, añadido a la falta de cobertura telefónica, la transforman en una aventura solo apta para intrépidos conductores. Cuando estas dificultadas se agravan, retornamos al uso de la AS-213 en las condiciones descritas, y eso que desde las obras de mejora finalizadas en enero de 2025 dispone de buen firme y señalización, cosa que cambia cuando se pasa al lado de Castilla-León donde las condiciones de la LE-497 son peores. La intensidad del tráfico por estas vías no debe ser criterio para su remodelación, los conductores las rechazan por el peligro y las dificultades que presentan.

En el Principado de Asturias disponemos de una red de autovías de 364,074 km, más una autopista de 19,81 km. El Suroccidente está marginado de esta red. Los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias, lejos de recoger las enseñanzas de Jovellanos y Uría, han consolidado un modelo de comunicaciones centralizado que obliga, en la práctica, a pasar por Oviedo. Un disparate si comprobamos las distancias:

• Cangas del Narcea-Benavente por el Suroccidente 192 km

• Cangas del Narcea-Benavente por Oviedo 275 km

• Cangas del Narcea-Bembibre (donde se enlaza con la A-6) 90 km

• Cangas del Narcea-Oviedo 91 km

• Oviedo y Ponferrada, hoy distan 40 km menos por la ruta occidental

El gobierno del Principado de Asturias debería luchar por una vía estatal que comunicase Asturias con Castilla por el occidente. Asturias dejaría de estar coja, el Suroccidente marginado y los viajeros y mercancías podrían circular por una vía alternativa muy atractiva para el occidente de España y el norte de Portugal.